Mario Guerci estaría viviendo un romance secreto con una reconocida figura del periodismo

El conductor aseguró además que la relación cuenta con el visto bueno de ambos entornos y que el vínculo atraviesa un gran momento. “Me hablan de una linda historia de amor, muy fuerte y muy intensa”, señaló al aire, dejando en claro que no se trata de un simple affaire pasajero.

Un cruce inesperado entre el mundo del espectáculo y el periodismo político que ya promete convertirse en uno de los romances más comentados del año. Y, por lo visto, Mario Guerci volvió a encontrar el amor… esta vez lejos de los flashes, pero no del escándalo.

guadalupe vazquez

¿Quién es Guadalupe Vázquez?

Guadalupe Vázquez es una de las periodistas de investigación más reconocidas de los últimos años en la Argentina y una figura clave dentro del periodismo político actual. Su nombre tomó una enorme repercusión pública cuando fue quien reveló la foto del escándalo conocido como “Olivos Gate”, el festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos en plena cuarentena estricta por la pandemia, un hecho que generó un verdadero terremoto político.

Más allá de ese impacto mediático, Vázquez cuenta con una sólida formación académica: es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, con posgrados en Economía y Análisis de Opinión Pública, lo que le permitió construir un perfil técnico muy valorado dentro del periodismo de investigación.

En su recorrido profesional trabajó junto a Jorge Lanata en el histórico programa Lanata sin filtro de Radio Mitre, donde profundizó su estilo filoso y su mirada crítica sobre la política nacional. Además, formó parte de la corresponsalía del Los Angeles Times en Buenos Aires, una experiencia que le dio proyección internacional.

Actualmente, Guadalupe se desempeña en TN y en Radio Rivadavia, donde trabaja mayormente como notera especializada en temas políticos, cubriendo conflictos sociales, decisiones de gobierno y situaciones de alto impacto institucional.

Madre de dos hijos y con una carrera marcada por primicias fuertes y trabajo de campo, Guadalupe Vázquez se consolidó como una de las voces más influyentes del periodismo político argentino, combinando formación académica, investigación dura y presencia constante en la calle, donde suele aparecer cuando las noticias más calientes están pasando.