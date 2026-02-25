Baby Etchecopar fue letal con Andrea del Boca por entrar a Gran Hermano Generación Dorada: "Tiene que..."

Baby Etchecopar se sumó a la lista de figuras que no pasaron por alto el ingreso de Andrea del Boca a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). En Intrusos (América TV), el periodista desplegó su estilo filoso y dejó frases picantísimas.
Baby Etchecopar apuntó contra Andrea del Boca tras su ingreso a Gran Hermano y lanzó frases picantes en Intrusos que encendieron la polémica.
“Me da vergüenza”, disparó sin vueltas al referirse a la participación de la actriz en el reality. Y cuando le consultaron por qué creía que había decidido entrar, agregó con ironía: “Y dicen que para limpiar su imagen, pero tiene que entrar con dos baldes de detergente para limpiar su imagen. Tiene que explicarnos qué pasó con la miniserie de canal”.
El cronista quiso saber si esta decisión podía perjudicarla aún más y Baby fue categórico: “¿Más? No. Ya está. La gente no es boluda. La gente es boluda una vez, puede ser dos, pero tres, no. Ya creo que del Boca mostró la cara”.
Lejos de suavizar su postura, continuó: “La verdad que no me da lástima, eh. Me da lástima la gente que va porque necesita guita, pero ella no me da lástima para nada. Lo que sí es que el que las hace las paga, ¿no?”.
También recordó su rechazo hacia la participación de Andrea en política: “Tuvo un momento que apoyó algo que a mí no me gustaba, es más, se involucró demasiado como otros artistas que se involucraron en la política despreciando al resto y no me gustaba”.
Por último, al ser consultado sobre el fallo judicial que la dejó sobreseída, cerró con otra frase contundente: “Hay una apelación ahora. O sea, que puede volver a a ser juzgada, cosa que nos diría que hay Justicia”.
Amalia Granata volvió a encender la polémica con sus declaraciones sobre el ingreso de Andrea del Boca a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). La diputada, que años atrás estuvo vinculada sentimentalmente con Ricardo Biasotti -expareja de la actriz-, habló en distintos programas y dejó frases que no pasaron desapercibidas.
En A la Barbarossa (Telefe), Granata fue tajante: “No la quiero nada a esta mujer. Ha hecho mucho daño”.
Más tarde, en DDM (América TV), profundizó su postura y respondió sin rodeos cuando le preguntaron qué pensó al enterarse de la participación de Del Boca en el reality: “Dije: 'Qué triste'. Llegar a ser una estrella de la televisión argentina y mundial y terminar en la casa de Gran Hermano. Tristísimo”.
Consultada sobre si esta decisión podía afectar la carrera de la actriz, Granata fue lapidaria: “Es que ya se perjudicó sola inventando todo lo que inventó sobre el padre de su hija. Y después todo lo que hizo con el tema de los fondos públicos en su novela. Más allá de que haya salido absuelta, los fondos públicos existieron y se financió una novela que nunca salió al aire a través de una universidad. Me parece que su carrera se la arruinó ella sola”.
La diputada también explicó por qué sostiene que Del Boca “ha hecho mucho daño”: “Porque yo fui pareja de Ricardo, hoy soy muy amiga de él, y sé lo que sufrió por las mentiras y por lo siniestra que ella fue con su hija al prohibirle no solo ver a su padre y tener un vínculo sano, sino al inventar que su padre había abusado de su hija y llenarle la cabeza hasta el punto de hacerle creer a su hija que eso había sucedido. La Justicia cuando le hizo las pericias a la chica dictaminó que no existió abuso y que el supuesto abuso que ella relataba era producto de vivencias implantadas por la madre, o sea, no existió abuso. Ella le metía cosas en la cabeza y la chica inventó un relato que la madre le había dicho, patético, tristísimo, de una mujer absolutamente mala y siniestra. Ricardo se tuvo que aguantar muchos años escuchando a gente en la televisión, acusándolo, diciéndole que era el abusador. Y ahora que esta siniestra, entra a una casa y seguramente va a salir todo este tema y ella se victimiza, que actúa, llora, es una mentira, porque su vida es una mentira, y la verdad que le debe romper bastante”.
Finalmente, Granata se refirió a los rumores que indican que Andrea habría ingresado al reality como parte de un acuerdo para que su hija Anna participe en el streaming del programa: “Y sí, obviamente, hizo un combo. A mí me pareció más digno que entre la hija a la casa de Gran Hermano y no esta señora, pero bueno, sí, hizo ese combo. Está bien, le estará buscando laburo a la hija. En los medios, qué sé yo, no sé”.