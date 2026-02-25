Baby Etchecopar fue letal con Andrea del Boca por entrar a Gran Hermano Generación Dorada: "Tiene que..."

También recordó su rechazo hacia la participación de Andrea en política: “Tuvo un momento que apoyó algo que a mí no me gustaba, es más, se involucró demasiado como otros artistas que se involucraron en la política despreciando al resto y no me gustaba”.

Por último, al ser consultado sobre el fallo judicial que la dejó sobreseída, cerró con otra frase contundente: “Hay una apelación ahora. O sea, que puede volver a a ser juzgada, cosa que nos diría que hay Justicia”.

Por qué Amalia Granata trató de “mala y siniestra” a Andrea del Boca tras entrar a Gran Hermano Generación Dorada

Amalia Granata volvió a encender la polémica con sus declaraciones sobre el ingreso de Andrea del Boca a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). La diputada, que años atrás estuvo vinculada sentimentalmente con Ricardo Biasotti -expareja de la actriz-, habló en distintos programas y dejó frases que no pasaron desapercibidas.

En A la Barbarossa (Telefe), Granata fue tajante: “No la quiero nada a esta mujer. Ha hecho mucho daño”.

Más tarde, en DDM (América TV), profundizó su postura y respondió sin rodeos cuando le preguntaron qué pensó al enterarse de la participación de Del Boca en el reality: “Dije: 'Qué triste'. Llegar a ser una estrella de la televisión argentina y mundial y terminar en la casa de Gran Hermano. Tristísimo”.

Consultada sobre si esta decisión podía afectar la carrera de la actriz, Granata fue lapidaria: “Es que ya se perjudicó sola inventando todo lo que inventó sobre el padre de su hija. Y después todo lo que hizo con el tema de los fondos públicos en su novela. Más allá de que haya salido absuelta, los fondos públicos existieron y se financió una novela que nunca salió al aire a través de una universidad. Me parece que su carrera se la arruinó ella sola”.

La diputada también explicó por qué sostiene que Del Boca “ha hecho mucho daño”: “Porque yo fui pareja de Ricardo, hoy soy muy amiga de él, y sé lo que sufrió por las mentiras y por lo siniestra que ella fue con su hija al prohibirle no solo ver a su padre y tener un vínculo sano, sino al inventar que su padre había abusado de su hija y llenarle la cabeza hasta el punto de hacerle creer a su hija que eso había sucedido. La Justicia cuando le hizo las pericias a la chica dictaminó que no existió abuso y que el supuesto abuso que ella relataba era producto de vivencias implantadas por la madre, o sea, no existió abuso. Ella le metía cosas en la cabeza y la chica inventó un relato que la madre le había dicho, patético, tristísimo, de una mujer absolutamente mala y siniestra. Ricardo se tuvo que aguantar muchos años escuchando a gente en la televisión, acusándolo, diciéndole que era el abusador. Y ahora que esta siniestra, entra a una casa y seguramente va a salir todo este tema y ella se victimiza, que actúa, llora, es una mentira, porque su vida es una mentira, y la verdad que le debe romper bastante”.

Finalmente, Granata se refirió a los rumores que indican que Andrea habría ingresado al reality como parte de un acuerdo para que su hija Anna participe en el streaming del programa: “Y sí, obviamente, hizo un combo. A mí me pareció más digno que entre la hija a la casa de Gran Hermano y no esta señora, pero bueno, sí, hizo ese combo. Está bien, le estará buscando laburo a la hija. En los medios, qué sé yo, no sé”.