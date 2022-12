El duro reproche de L-Gante en vivo a Wanda Nara no haberlo invitado al mega cumpleaños que organizó en su casa

En el festejo no faltó un DJ pasando música, espuma para la para la pileta un catering y muchos tragos. El final de fiesta fue la entrega de una auto por parte de Wanda y Mauro al asistente.

Pero, al aire L-Gante le demostró a su amiga el enojo por dejarlo afuera. ”Ayer me dejaste plantado. No me invitaste al cumpleaños de Kenny, Wanda. Se encanutaron la torta ahí. ¿Qué pasa?”, deslizó el cantante muy picante.

Entonces, Wanda se defendió: “Lo que pasa es que yo le presté la casa a mi amigo y la lista de invitados la hizo él. Así que La Mafilia ya sabe con quien se tiene que agarrar”.

L-Gante respondió: “Ahora lo vamos a salir a buscar”. Y, Wanda le tiró su reproche: “Bueno, pero el rockstar la pasó bien igual ayer, así que yo me quedo tranquila”.

El sorprendente gesto que acerca a Wanda Nara con L-Gante

Wanda Nara llegó a la Argentina la semana pasada y como suele ocurrir siempre es noticia. Hace unos días trascendió un supuesto escándalo que habría protagonizado L-Gante al querer ingresar al edificio donde vive la rubia y no tener el acceso permitido.

El cantante de cumbia 420, al ver la noticia que se replicó en los medios tras lo que contó Guido Záffora en Es por ahí, América Tv, el artista le dijo a este portal de manera categórica: "No creo que responda boludeces".

Luego, desde sus historias de Instagram, fue más contundente ante esta versión de gritos e insultos en la puerta del edificio donde vive Wanda.

"Inventar algo mío es una salida segura para los medios y panelistas que viven y trabajan de hablar de los demás... Son de tan bajo nivel que usan el método de primero hacer la noticia y después informarse a ver si es verdad", comenzó su descargo.

"Para mi sólo son los que le doy la mano y agarran el codo, la TV este año me hizo bullying, ya van a venir", concluyó, muy enojado.

Lo cierto es que tras este supuesto escándalo ya aclarado, Wanda tuvo un buen gesto desde Instagram con L-Gante y compartió en sus historias un video de un show que dio el cantante y que había subido en su cuenta Maxi el Brother, representante del popular joven de General Rodríguez.

Esto se da luego del viaje romántico de Wanda Nara con Mauro Icardi a Islas Maldivas, que habría motivado el enojo del cantante. Este guiño desde las redes de Wanda los acerca.