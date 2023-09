El enojo de Majo, la mujer de Aníbal Lotocki, por la marcha a su casa: apuntó contra Pamela Sosa

Ella cuida de los dos hijos del médico como si fueran propios y en los últimos días fue quien se enfrentó a los medios a manifestantes frente de , cuando todo terminó, salió a la puerta de su casa a sacar los carteles y las velas.

Enojada le dijo a TN que ese era un día muy tristes para ellos también y que eso no fue una marcha “fue un escrache”. “Esto es una barbaridad lo que hicieron. No es una marcha de justicia, esto es un escrache a la vista de todos. Es un asco lo que hicieron”, dijo.

“ Lamento mucho lo sucedido, es lo que quería decir”, sumaba mientras sacaba uno por uno los afiches y agregó: "Esto es un escrache, claramente. Pamela lo vendió como ‘vayan a destruir la casa del doctor’, así lo puso en el Instagram. Se pasaron todos los límites. Yo entiendo que quieren justicia, pero hay lugares a donde ir a reclamar a la Justicia y no me digan que la Justicia no sirve, porque sí sirve, y sirve a favor de ellos”.

Se filtró el último video de Silvina Luna antes de que se internara: el preocupante estado en el que estaba

Tras la muerte de Silvina Luna, por los efectos secundarios que le generó la intervención que le realizó Aníbal Lotocki, que le inyectó metacrilato en la cola, se conoció un video del estado de la actriz tres meses antes.

Se conocieron unas imágenes nunca antes vistas de la actriz, el video es de 10 días antes de su internación. El video fue emitido por el programa "Estamos en América", América, en donde se presentó parte de un reportaje inédito.

Se trata de un podcast para FZU Contenidos, pero el material nunca se editó y no salió a la luz. Fue entonces, la última entrevista de la modelo antes de pasar tres meses internada y luego morir.

"Me puse bastante rígida y estructurada, y muy organizada. Y después, cuando empecé a conocerme, que es lo más maravilloso para mí que tenemos, que es un camino de ida, me di cuenta que esa organización la podía llevar con conciencia y con cosas que realmente me nutren", dice Silvina en un fragmento.