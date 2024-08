El ERROR VIRAL de "Vivir Sin Permiso" que los fans no perdonaron: "¿Cómo lo Hizo tan Rápido?"

El Misterio de la Tercera Temporada: Las Razones Detrás de la Decisión

A pesar del éxito arrollador, "Vivir Sin Permiso" no contará con una tercera temporada. El actor José Coronado, quien dio vida a Nemo Bandeira, reveló por qué la serie llegó a su fin después de solo dos temporadas. "Me hubiese gustado, pero era muy complicado", confesó Coronado. "El personaje de Nemo era central en la trama. Si él faltaba, todo se volvía difícil. Creo que una de las razones por las que la serie gustó tanto es porque son dos temporadas conclusas".

Coronado explicó que, aunque el éxito de la primera temporada impulsó la creación de la segunda, no se sintió capaz de continuar. "Dije 'no puedo estar otro año más rodando una nueva temporada, tengo que acabar en esta así que acabad conmigo como sea'. Viví dos años y pico en Galicia, una región maravillosa de España, pero no estás en tu casa ni con tu familia", agregó el actor.

image.png

El Reparto de "Vivir Sin Permiso": Un Elenco de Lujo

"Vivir Sin Permiso" cuenta con un reparto de primera categoría, liderado por José Coronado, Álex González y Claudia Traisac. Creada por Aitor Gabilondo, la serie reunió nuevamente a Coronado y González, quienes ya habían trabajado juntos en "El Príncipe", otra exitosa producción de Gabilondo. La química entre los actores y las actuaciones convincentes contribuyeron al gran éxito de la serie.

Dónde Ver "Vivir Sin Permiso"

Para los fanáticos que aún no han visto la serie o aquellos que desean revivirla, "Vivir Sin Permiso" está disponible en Netflix para Latinoamérica. Es una oportunidad para disfrutar de una de las series más impactantes de los últimos años y entender por qué, a pesar de su corta duración, dejó una marca imborrable en la audiencia.