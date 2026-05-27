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Difundieron el primer y delicado parte médico de Pata Villanueva: "Bajo estricto control clínico"

En medio de la incertidumbre y la preocupación que se generó alrededor de la salud de Pata Villanueva, el Hospital Alemán difundió el primer parte médico oficial sobre el estado actual de la exvedette.

27 may 2026, 22:25
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Difundieron el primer y delicado parte médico de Pata Villanueva: Bajo estricto control clínico
Difundieron el primer y delicado parte médico de Pata Villanueva: Bajo estricto control clínico

Difundieron el primer y delicado parte médico de Pata Villanueva: "Bajo estricto control clínico"

Luego de la información que brindó Pilar Smith en LAM (América TV) sobre la internación de Pata Villanueva en terapia intensiva desde el lunes 25 de mayo, creció la preocupación por su estado de salud.

Aunque la familia aseguró que la exmodelo se encuentra estable y que todo se habría originado a partir de una infección urinaria, desde el Hospital Alemán brindaron otra información sobre su estado de salud. Mientras permanece internada bajo control clínico, el nosocomio difundió el primer parte médico oficial sobre la situación que atraviesa la exvedette.

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“El Hospital Alemán de Buenos Aires informa que la paciente María del Carmen Villanueva se encuentra internada en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestra institución, bajo estricto control clínico”, indicaron.

Sin dar novedades sobre lo que le ocurrió a la artista, ni cómo evoluciona su cuadro, el comunicado concluye: “El Hospital Alemán de Buenos Aires reafirma que preservará en todo momento el secreto médico, así como el respeto por la intimidad del paciente y su familia”.

Parte médico de Pata Villanueva

Qué dijo el Conejo Tarantini sobre la salud de Pata Villanueva

En medio de la preocupación que se generó por la salud de Pata Villanueva, este miércoles PrimiciasYa logró comunicarse con Alberto 'Conejo' Tarantini, exmarido de la exmodelo, quien se refirió al cuadro que provocó su internación y buscó llevar tranquilidad sobre su evolución.

“Está bien, fue simplemente una infección urinaria”, explicó el campeón del mundo en diálogo exclusivo con este portal, intentando desactivar la fuerte alarma que se había instalado en las últimas horas alrededor de la actriz.

Además, Tarantini contó que Villanueva continuará internada algunos días más para seguir bajo observación médica y completar el tratamiento correspondiente. “Va a seguir internada un par de días ”, señaló. También aclaró que actualmente ya “no” se encuentra en terapia intensiva, dato que aportó calma en medio de la incertidumbre por su estado de salud.

Pata Villanueva y Conejo Tarantini

     

 

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