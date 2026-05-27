Difundieron el primer y delicado parte médico de Pata Villanueva: "Bajo estricto control clínico"

Parte médico de Pata Villanueva

Qué dijo el Conejo Tarantini sobre la salud de Pata Villanueva

En medio de la preocupación que se generó por la salud de Pata Villanueva, este miércoles PrimiciasYa logró comunicarse con Alberto 'Conejo' Tarantini, exmarido de la exmodelo, quien se refirió al cuadro que provocó su internación y buscó llevar tranquilidad sobre su evolución.

“Está bien, fue simplemente una infección urinaria”, explicó el campeón del mundo en diálogo exclusivo con este portal, intentando desactivar la fuerte alarma que se había instalado en las últimas horas alrededor de la actriz.

Además, Tarantini contó que Villanueva continuará internada algunos días más para seguir bajo observación médica y completar el tratamiento correspondiente. “Va a seguir internada un par de días ”, señaló. También aclaró que actualmente ya “no” se encuentra en terapia intensiva, dato que aportó calma en medio de la incertidumbre por su estado de salud.