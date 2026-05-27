Romina Orthusteguy arremetió contra Ximena Capristo por hablar del vínculo entre Eduardo y su hija

Tras escuchar esas declaraciones, Romina dejó clara su postura y cuestionó que se hablara públicamente del tema sin contemplar, según ella, todo lo que ocurrió durante estos años: "Creo que antes de instalar determinadas versiones es importante conocer bien la situación real".

"Si verdaderamente existía la intención de verla y acompañarla como corresponde, existían herramientas legales para hacerlo", sostuvo en el mismo mensaje, donde apuntó contra su expareja y la explicación que dio sobre no haber podido acercarse a Mía.

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Cómo reaccionó Eduardo al ver a su hija Mía

Apenas dos días después de abandonar Gran Hermano (Telefe) por decisión del público, Eduardo Carrera visitó el programa Cortá por Lozano (Telefe) y protagonizó uno de los momentos más sensibles desde su salida del reality. Durante la entrevista, la producción decidió mostrarle imágenes de Mia, su hija, tomadas de la nota que la joven había dado para Bondi Live junto a Matías Bagnato.

Antes de reproducir el material, Verónica Lozano le preguntó: “¿La querés ver? ”. En un primer momento, Eduardo prefirió evitarlo y respondió que no. Sin embargo, la conductora percibió la emoción y el conflicto interno que atravesaba el exjugador, por lo que volvió a consultarle con mucha cautela hasta que finalmente aceptó enfrentar ese instante tan esperado.

Cuando las imágenes aparecieron en pantalla, Eduardo quedó completamente impactado y apenas pudo reaccionar. Conmovido por la situación y visiblemente emocionado, expresó: “Nunca la había visto ”.

A medida que avanzaba la entrevista, Eduardo comenzó a abrirse emocionalmente y habló sobre la profunda distancia familiar que lo atraviesa desde hace años. Al observar a Mia, no pudo evitar remarcar el parecido con Romina Orthusteguy y comentó con ternura: “Se parece mucho a la madre… es preciosa ”.

El exhermanito también se mostró esperanzado con la posibilidad de que la exposición mediática ayude a reconstruir parte del vínculo perdido y permita acercamientos en el futuro. “Espero que esto sirva para que se pueda resolver. Ella tiene otra parte de su familia que también la puede conocer y que forma parte de su historia. Si a mí no me quiere aceptar, es totalmente entendible y le voy a pedir perdón mil millones de veces. Pero también tiene un hermano que tal vez quiera conocer. Sería hermoso”, expresó.

“Con mi mamá no tengo relación”, confesó, al referirse al contexto familiar quebrado que atraviesa desde hace tiempo.