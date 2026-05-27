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Romina Orthusteguy arremetió contra Ximena Capristo por hablar del vínculo entre Eduardo y su hija

Romina Orthusteguy decidió apuntar contra Ximena Capristo luego de que saliera públicamente a defender a Eduardo Carrera en medio de la polémica por el vínculo con su hija Mía.

27 may 2026, 21:26
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Romina Orthusteguy arremetió contra Ximena Capristo por hablar del vínculo entre Eduardo y su hija
Romina Orthusteguy arremetió contra Ximena Capristo por hablar del vínculo entre Eduardo y su hija

Romina Orthusteguy arremetió contra Ximena Capristo por hablar del vínculo entre Eduardo y su hija

La historia entre Eduardo Carrera y su hija Mia volvió a llamar la atención luego de que el ex Gran Hermano la viera por primera vez a través de una pantalla en Corta por Lozano (Telefe). En medio de la repercusión, Ximena Capristo salió a defenderlo públicamente, algo que molestó profundamente a Romina Orthusteguy.

Fue así que la exparticipante y madre de la adolescente no se quedó callada y decidió comunicarse directamente con Gustavo Conti, pareja de Capristo y amigo cercano de Eduardo, para expresar su enojo por las declaraciones que hicieron públicas sobre el conflicto familiar.

Todo se desató a partir de los comentarios que la panelista realizó en SQP (América TV), donde defendió el rol de Eduardo como padre y sostuvo que él “hizo un montón de cosas por tratar de estar presente ” en la vida de Mia. Además, aseguró que habría sido el entorno familiar de Romina el que “ no dejó que el padre esté presente ”.

En ese mismo contexto, Capristo relató una situación inédita al contar que el ex Gran Hermano incluso “se escondió atrás de un auto para ver a la hija salir del jardín”.

Tras escuchar esas declaraciones, Romina dejó clara su postura y cuestionó que se hablara públicamente del tema sin contemplar, según ella, todo lo que ocurrió durante estos años: "Creo que antes de instalar determinadas versiones es importante conocer bien la situación real".

"Si verdaderamente existía la intención de verla y acompañarla como corresponde, existían herramientas legales para hacerlo", sostuvo en el mismo mensaje, donde apuntó contra su expareja y la explicación que dio sobre no haber podido acercarse a Mía.

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Cómo reaccionó Eduardo al ver a su hija Mía

Apenas dos días después de abandonar Gran Hermano (Telefe) por decisión del público, Eduardo Carrera visitó el programa Cortá por Lozano (Telefe) y protagonizó uno de los momentos más sensibles desde su salida del reality. Durante la entrevista, la producción decidió mostrarle imágenes de Mia, su hija, tomadas de la nota que la joven había dado para Bondi Live junto a Matías Bagnato.

Antes de reproducir el material, Verónica Lozano le preguntó: “¿La querés ver? ”. En un primer momento, Eduardo prefirió evitarlo y respondió que no. Sin embargo, la conductora percibió la emoción y el conflicto interno que atravesaba el exjugador, por lo que volvió a consultarle con mucha cautela hasta que finalmente aceptó enfrentar ese instante tan esperado.

Cuando las imágenes aparecieron en pantalla, Eduardo quedó completamente impactado y apenas pudo reaccionar. Conmovido por la situación y visiblemente emocionado, expresó: “Nunca la había visto ”.

A medida que avanzaba la entrevista, Eduardo comenzó a abrirse emocionalmente y habló sobre la profunda distancia familiar que lo atraviesa desde hace años. Al observar a Mia, no pudo evitar remarcar el parecido con Romina Orthusteguy y comentó con ternura: “Se parece mucho a la madre… es preciosa ”.

El exhermanito también se mostró esperanzado con la posibilidad de que la exposición mediática ayude a reconstruir parte del vínculo perdido y permita acercamientos en el futuro. “Espero que esto sirva para que se pueda resolver. Ella tiene otra parte de su familia que también la puede conocer y que forma parte de su historia. Si a mí no me quiere aceptar, es totalmente entendible y le voy a pedir perdón mil millones de veces. Pero también tiene un hermano que tal vez quiera conocer. Sería hermoso”, expresó.

Con mi mamá no tengo relación”, confesó, al referirse al contexto familiar quebrado que atraviesa desde hace tiempo.

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