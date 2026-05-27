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La palabra de Ariel Diwan tras el escándalo por el desalojo de Gisela Bernal: "La casa está..."

Ariel Diwan habló este miércoles en LAM sobre el conflicto por la casa con Gisela Bernal.

27 may 2026, 21:54
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ariel diwan y gisela bernal
ariel diwan y gisela bernal

En LAM (América TV), Pilar Smith logró hablar con Ariel Diwan justo después de que Pepe Ochoa revelara que Gisela Bernal enfrenta un inminente desalojo. La charla permitió conocer la mirada del productor sobre un conflicto que lleva más de una década.

"Me está un poco refrescando toda la situación de esta casa, porque bueno, como él decía, desde hace 11 años que está con este tema. La pagó entera él a la casa. Está a nombre de los dos", contó Smith, poniendo en contexto la larga disputa por la propiedad.

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Diwan, según relató la periodista, siempre intentó llegar a un acuerdo económico con Bernal. "La compró él, está a nombre de los dos, eso es lo que dice. Él siempre le quiso comprar la parte y ella no quiso, nunca se pusieron de acuerdo con este tema", agregó Pilar.

Más allá de la polémica, el productor también habló de sus proyectos personales y profesionales. "Me dice que va a volver con todo al teatro, más allá del tema de la política que decía Laura", señaló Smith.

Laura Ubfal recordó que Diwan ya había manifestado intenciones similares en el pasado: "Ya el año pasado se había dicho que iba a volver con todo, yo lo escuché. Lo que pasa es que entre querer ser intendente de Morón...".

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Qué pasó entre Gisela Bernal y Ariel Diwan

La separación de Gisela Bernal y Ariel Diwan en 2015 fue uno de los escándalos más resonantes del espectáculi, y derivó en un conflicto judicial que aún hoy tiene consecuencias. La disputa por una propiedad en Palermo y las acusaciones cruzadas marcaron una historia que se extendió por más de una década.

En 2015, Diwan anunció públicamente su separación de Bernal y reveló que el hijo que criaban juntos no era suyo biológicamente, sino de Francisco Delgado. Ese dato detonó un escándalo mediático que rápidamente se trasladó a la Justicia y puso a la pareja en el centro de la atención pública.

Uno de los puntos más conflictivos fue la casa ubicada en Palermo, valuada en cifras millonarias. Aunque la Justicia resolvió dividirla en partes iguales, Bernal permaneció allí junto a su hijo. Con el tiempo, surgieron reclamos económicos y deudas que complicaron su permanencia en el inmueble.

En medio de la separación, Bernal denunció episodios de violencia física y psicológica. “Me separé por violencia física”, declaró en televisión, detallando zamarreos y empujones. Además, la Justicia investigó a Diwan por amenazas, ya que habría intentado presionarla para que cediera su parte de la casa.

La bailarina logró quedarse con la propiedad gracias al trabajo de un abogado, pero con el tiempo ese mismo letrado inició acciones legales por falta de pago de honorarios. La deuda, que comenzó entre 100 y 150 mil dólares, se incrementó por intereses y derivó en un embargo y pedido de remate.

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