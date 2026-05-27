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Estudiantes levantaron las tomas en el Nacional Buenos Aires y el Pellegrini

La medida había comenzado el martes tras el cierre del turno vespertino y fue definida por tiempo indeterminado. Durante la huelga, aseguraron que el objetivo era “defender la universidad y la educación pública”.

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Los estudiantes levantaron la toma. (Foto: NA).

Los estudiantes levantaron la toma. (Foto: NA).

Se levantaron las tomas en el Colegio Nacional de Buenos Aires y en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini luego de varias jornadas de protesta estudiantil en reclamo por el financiamiento universitario y las condiciones edilicias de ambos establecimientos.

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La medida había comenzado tras el cierre del turno vespertino de este martes, y si bien había sido definida por tiempo indeterminado, debía ser ratificada por asamblea en los días sucesivos. Los estudiantes realizaron este miércoles nuevas asambleas y resolvieron suspender la ocupación de los edificios, aunque advirtieron que el conflicto continúa.

Los alumnos de los dos históricos colegios preuniversitarios de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reclamaban la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y denunciaban el impacto del ajuste sobre la educación pública. Además, exigían mejoras urgentes en la infraestructura y mantenimiento de las instituciones.

Durante la protesta, las clases no estuvieron completamente suspendidas. Cada estudiante podía decidir si adhería o no a la medida y diariamente se realizaban asambleas para evaluar la continuidad del plan de lucha.

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En el caso del Colegio Nacional de Buenos Aires, el Centro de Estudiantes convocó este miércoles a una asamblea triturno para debatir los próximos pasos luego de la elección del gremio no docente.

Uno de los principales reclamos apuntaba a la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en octubre de 2025, pero cuya ejecución todavía no se concretó plenamente. Los estudiantes también denunciaron problemas edilicios que afectan el funcionamiento cotidiano de ambas instituciones y cuestionaron la situación salarial de los docentes.

Paro universitario y conflicto por la Ley de Financiamiento

La protesta estudiantil se dio en medio de una creciente tensión entre el Gobierno y las universidades nacionales por los fondos para el sistema educativo.

En paralelo a las tomas, la UBA realizó una nueva jornada de clases públicas en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, con un acto central frente al Palacio de Tribunales.

La medida fue impulsada por gremios docentes y no docentes que reclaman el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario. Además, la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) anunció un paro total de actividades por 24 horas para este viernes.

Qué pasa con la Ley de Financiamiento Universitario

El conflicto por la financiación universitaria se arrastra desde 2024 y ya provocó varias marchas federales en todo el país.

La ley fue promulgada el 21 de octubre de 2025 luego de que el Congreso rechazara los vetos impulsados por Milei. Sin embargo, su aplicación quedó frenada hasta que se definan las fuentes de financiamiento y se incorporen las partidas correspondientes en el Presupuesto nacional.

La situación también escaló en la Justicia. Tanto un fallo de primera instancia como una resolución de Cámara ordenaron aplicar artículos centrales de la norma, aunque el Gobierno apeló y ahora el expediente podría llegar a la Corte Suprema.

Mientras tanto, el oficialismo presentó un nuevo proyecto en el Congreso que modifica la ley actual y establece que en 2026 solo habrá actualización presupuestaria si la inflación anual supera el 14,3%.

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