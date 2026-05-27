Estudiantes levantaron las tomas en el Nacional Buenos Aires y el Pellegrini

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En el caso del Colegio Nacional de Buenos Aires, el Centro de Estudiantes convocó este miércoles a una asamblea triturno para debatir los próximos pasos luego de la elección del gremio no docente.

Uno de los principales reclamos apuntaba a la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en octubre de 2025, pero cuya ejecución todavía no se concretó plenamente. Los estudiantes también denunciaron problemas edilicios que afectan el funcionamiento cotidiano de ambas instituciones y cuestionaron la situación salarial de los docentes.

Paro universitario y conflicto por la Ley de Financiamiento

La protesta estudiantil se dio en medio de una creciente tensión entre el Gobierno y las universidades nacionales por los fondos para el sistema educativo.

En paralelo a las tomas, la UBA realizó una nueva jornada de clases públicas en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, con un acto central frente al Palacio de Tribunales.

La medida fue impulsada por gremios docentes y no docentes que reclaman el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario. Además, la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) anunció un paro total de actividades por 24 horas para este viernes.

Qué pasa con la Ley de Financiamiento Universitario

El conflicto por la financiación universitaria se arrastra desde 2024 y ya provocó varias marchas federales en todo el país.

La ley fue promulgada el 21 de octubre de 2025 luego de que el Congreso rechazara los vetos impulsados por Milei. Sin embargo, su aplicación quedó frenada hasta que se definan las fuentes de financiamiento y se incorporen las partidas correspondientes en el Presupuesto nacional.

La situación también escaló en la Justicia. Tanto un fallo de primera instancia como una resolución de Cámara ordenaron aplicar artículos centrales de la norma, aunque el Gobierno apeló y ahora el expediente podría llegar a la Corte Suprema.

Mientras tanto, el oficialismo presentó un nuevo proyecto en el Congreso que modifica la ley actual y establece que en 2026 solo habrá actualización presupuestaria si la inflación anual supera el 14,3%.