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Gran Bretaña respaldó a las empresas que operan en Malvinas ante las nuevas sanciones de Argentina

El Gobierno británico publicó una guía para compañías que desarrollan actividades comerciales o explotan recursos naturales en el archipiélago.

El Gobierno británico ratificó su apoyo a las empresas vinculadas con Malvinas y cuestionó la aplicación de la legislación argentina sobre el archipiélago. (Foto: archivo).

El Gobierno británico ratificó su apoyo a las empresas vinculadas con Malvinas y cuestionó la aplicación de la legislación argentina sobre el archipiélago. (Foto: archivo).

El Gobierno británico publicó una guía destinada a compañías que desarrollan actividades comerciales, proveen bienes y servicios o participan de proyectos vinculados con la economía de las islas Malvinas. El documento se conoció después de las nuevas restricciones impulsadas por la Argentina contra firmas relacionadas con la explotación de recursos naturales en el archipiélago.

Leé también Donald Trump advirtió que un conflicto entre Argentina y el Reino Unido por Malvinas sería un "desastre potencial"
Donald Trump volvió a referirse a la disputa por las Islas Malvinas y habló sobre un eventual conflicto entre Argentina y el Reino Unido.

Bajo el título “Doing business with the Falkland Islands” (“Haciendo negocios con las Islas Falkland”), el Reino Unido difundió este martes su primera respuesta oficial a la ofensiva del gobierno de Javier Milei contra las empresas y proveedores vinculados con la actividad petrolera y pesquera en Malvinas.

Londres sostuvo que la legislaci&oacute;n argentina no se aplica sobre las islas y ofreci&oacute; asistencia a las empresas que enfrenten acciones por sus actividades all&iacute;. (Foto: archivo).

Londres sostuvo que la legislación argentina no se aplica sobre las islas y ofreció asistencia a las empresas que enfrenten acciones por sus actividades allí. (Foto: archivo).

La guía sostiene que “el Gobierno del Reino Unido apoya toda actividad económica legítima en las Islas Falkland y celebra el interés y la participación continuos del sector privado”. El texto está dirigido a compañías que tengan negocios en el archipiélago, suministren bienes o servicios o participen de su desarrollo económico, incluida la explotación de recursos naturales.

En uno de los principales puntos del documento, Londres respalda la actividad de los habitantes de las islas y su capacidad para administrar los recursos del territorio. “El Gobierno del Reino Unido apoya plenamente el derecho de los habitantes de las Islas Falkland a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, en beneficio económico propio”, señala. Para el gobierno británico, esa facultad forma parte del derecho a la autodeterminación de los isleños.

Qué dice Gran Bretaña sobre las sanciones argentinas

La guía también contempla la posibilidad de que las empresas reciban notificaciones judiciales o medidas impulsadas por la Argentina. Sin embargo, el Gobierno británico sostiene que esas acciones no tienen validez dentro de las islas ni sobre las compañías que desarrollan allí sus actividades.

“La posición del Gobierno británico es que Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las Islas Falkland ni a aplicar su legislación interna dentro de las Islas”, afirma el documento.

Además, Londres considera que las sanciones aplicadas durante los últimos años no lograron impedir el desarrollo de la economía del archipiélago y sostiene que las medidas argentinas están vigentes desde hace tiempo.

El Gobierno británico también ofrece asistencia a las compañías que enfrenten acciones o amenazas legales vinculadas con sus actividades en Malvinas. La guía aclara que ese acompañamiento no constituye asesoramiento jurídico, pero pone a disposición de las empresas a la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) para intervenir ante terceros países si una compañía vinculada con las islas enfrenta presiones por sus negocios.

La ofensiva de Milei por Malvinas

El gobierno de Milei endureció las medidas contra las empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en las islas. El Presidente firmó un DNU y anunció que enviaría al Congreso nuevos proyectos para reforzar las restricciones, aunque hasta este martes esas iniciativas todavía no habían ingresado al Parlamento.

La estrategia también contempla trabas administrativas para compañías que pretendan operar en el territorio continental argentino, entre ellas restricciones para futuros contratos vinculados con Vaca Muerta.

A esto se sumó la actuación de la Justicia. Este martes, el fiscal Carlos Stornelli imputó a varios directivos de las empresas alcanzadas por las medidas adoptadas por el Gobierno argentino.

El conflicto por la explotación de los recursos de Malvinas se desarrolla además en un contexto de renovadas declaraciones de Donald Trump sobre la disputa entre la Argentina y el Reino Unido. En las últimas semanas, el presidente estadounidense utilizó el conflicto para cuestionar al gobierno británico por su aporte económico a la OTAN y llegó a plantear la posibilidad de revisar la posición de neutralidad de Washington.

Consultado sobre la posibilidad de una nueva confrontación entre la Argentina y el Reino Unido como la ocurrida en 1982, Trump afirmó: “Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese desastre potencial, pero si lo hacen, probablemente podré solucionarlo”.

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