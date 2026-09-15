Gran Bretaña respaldó a las empresas que operan en Malvinas ante las nuevas sanciones de Argentina

Qué dice Gran Bretaña sobre las sanciones argentinas

La guía también contempla la posibilidad de que las empresas reciban notificaciones judiciales o medidas impulsadas por la Argentina. Sin embargo, el Gobierno británico sostiene que esas acciones no tienen validez dentro de las islas ni sobre las compañías que desarrollan allí sus actividades.

“La posición del Gobierno británico es que Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las Islas Falkland ni a aplicar su legislación interna dentro de las Islas”, afirma el documento.

Además, Londres considera que las sanciones aplicadas durante los últimos años no lograron impedir el desarrollo de la economía del archipiélago y sostiene que las medidas argentinas están vigentes desde hace tiempo.

El Gobierno británico también ofrece asistencia a las compañías que enfrenten acciones o amenazas legales vinculadas con sus actividades en Malvinas. La guía aclara que ese acompañamiento no constituye asesoramiento jurídico, pero pone a disposición de las empresas a la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) para intervenir ante terceros países si una compañía vinculada con las islas enfrenta presiones por sus negocios.

La ofensiva de Milei por Malvinas

El gobierno de Milei endureció las medidas contra las empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en las islas. El Presidente firmó un DNU y anunció que enviaría al Congreso nuevos proyectos para reforzar las restricciones, aunque hasta este martes esas iniciativas todavía no habían ingresado al Parlamento.

La estrategia también contempla trabas administrativas para compañías que pretendan operar en el territorio continental argentino, entre ellas restricciones para futuros contratos vinculados con Vaca Muerta.

A esto se sumó la actuación de la Justicia. Este martes, el fiscal Carlos Stornelli imputó a varios directivos de las empresas alcanzadas por las medidas adoptadas por el Gobierno argentino.

El conflicto por la explotación de los recursos de Malvinas se desarrolla además en un contexto de renovadas declaraciones de Donald Trump sobre la disputa entre la Argentina y el Reino Unido. En las últimas semanas, el presidente estadounidense utilizó el conflicto para cuestionar al gobierno británico por su aporte económico a la OTAN y llegó a plantear la posibilidad de revisar la posición de neutralidad de Washington.

Consultado sobre la posibilidad de una nueva confrontación entre la Argentina y el Reino Unido como la ocurrida en 1982, Trump afirmó: “Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese desastre potencial, pero si lo hacen, probablemente podré solucionarlo”.