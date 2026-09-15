A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
VIVA EL AMOR

Así fue el sorpresivo casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: los detalles

Julieta Prandi y Emanuel Ortega sellaron su historia de amor tras seis años de relación. Intrusos acompañó en vivo a la pareja desde su llegada al Registro Civil hasta el esperado sí.

15 sept 2026, 14:39
Así fue el sorpresivo casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: los detalles

Así fue el sorpresivo casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: los detalles

Así fue el sorpresivo casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: los detalles

Así fue el sorpresivo casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: los detalles

Después de algo más de seis años de amor y una historia que comenzó durante la pandemia, Julieta Prandi y Emanuel Ortega decidieron dar un paso más en su relación. Este martes 15 de septiembre, la modelo y el cantante pasaron por el Registro Civil de San Isidro y formalizaron su vínculo, rodeados por sus familiares y amigos más cercanos.

Aunque hace tiempo que la pareja logró consolidar una familia, ambos eligieron oficializar su relación ante la ley como una manera de sellar el amor que construyeron juntos. El romance nació en 2020, en plena pandemia, y con el correr de los años fue creciendo hasta convertirse en una relación estable.

Leé también

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casan: todos los detalles de la boda íntima que prepararon

julieta prandi y emanuel ortega se casan: todos los detalles de la boda intima que prepararon

Durante este tiempo, Emanuel Ortega también se convirtió en un importante apoyo para Julieta Prandi, especialmente durante uno de los momentos más difíciles que le tocó atravesar. El cantante acompañó a la modelo durante el juicio oral contra su exmarido, Claudio Contardi, quien finalmente recibió una condena de 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado en un contexto de violencia de género.

La historia de amor entre Julieta y Emanuel también implicó el desafío de ensamblar sus respectivas familias. El cantante tiene dos hijos de su anterior matrimonio con Ana Paula Dutil, mientras que la modelo también formó parte de esta nueva dinámica familiar. Con el acompañamiento de sus seres queridos, finalmente decidieron concretar este esperado paso.

Fieles al estilo que mantuvieron durante buena parte de su relación, los novios apostaron por una celebración íntima y de perfil extremadamente bajo, según reveló Alejandro Guatti desde el móvil de Intrusos (América TV) que transmitió en vivo desde la llegada de los novios hasta que dieron el sí. Apenas unas treinta personas se acercaron al Registro Civil de San Isidro para acompañarlos en este día tan especial.

Entre los invitados estuvieron Evangelina Salazar y Palito Ortega, padres de Emanuel, además de los padres y la hermana de Julieta. También participaron de la celebración los hijos de ambos de sus parejas anteriores, quienes fueron parte de este momento familiar tan significativo.

Sin embargo, hubo algunas ausencias que no pasaron inadvertidas. Los hermanos de Emanuel Ortega no pudieron estar presentes en el Registro Civil, aunque poco después Evangelina Salazar explicó los motivos durante un móvil con Intrusos.

Según contó la madre del cantante, sus hijos fueron avisados con muy poco tiempo de anticipación y ya tenían obligaciones que les impedían acercarse al lugar para acompañar a la pareja en la ceremonia. De todos modos, dejó trascender que Julieta Ortega podría encontrarse con ellos más tarde y sumarse al almuerzo previsto para celebrar la boda.

Una vez terminado el trámite y después de pronunciar el esperado sí, Julieta Prandi y Emanuel Ortega continuaron el festejo junto a sus seres queridos. La pareja y sus invitados se trasladaron hasta el restaurante Malloy’s, en San Isidro, donde compartieron un almuerzo para celebrar oficialmente el comienzo de esta nueva etapa de su historia de amor.

View this post on Instagram

Cómo se conoció la noticia del casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Este lunes, Ángel de Brito sorprendió en LAM (América TV) al revelar una noticia que tomó por sorpresa a todos: el casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega.

El conductor llegó a esta información luego de plantear un enigmático y finalmente confirmó que la pareja tendrá una celebración de perfil bajo, acompañada únicamente por sus seres queridos.

“Se casan mañana, por civil, al mediodía. No, no, en San Isidro. Y después hay un almuerzo en un restaurante. Son muy pocos invitados. Solo íntimos”, contó De Brito al aire.

Además, detalló quiénes estarán presentes en este momento tan especial. Por el lado de Julieta, asistirán sus hijos, sus padres, su hermana y su mejor amiga. En tanto, Emanuel estará acompañado por sus padres, sus hijos y algunos amigos. El cantante también tiene hermanos famosos.

Tras dar algunos detalles sobre la ceremonia, Ángel de Brito felicitó públicamente a la pareja por este nuevo paso en su relación.

“Se casan mañana, y los felicitamos desde acá, Emanuel Ortega y Julieta Prandi”, expresó el conductor.

Finalmente, reveló que después del casamiento habrá un almuerzo en un lugar que calificó como muy lindo y anticipó que los recién casados viajarán a Miami para disfrutar de su luna de miel.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Julieta Prandi Emanuel Ortega

Lo más visto