Así fue el sorpresivo casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: los detalles

Fieles al estilo que mantuvieron durante buena parte de su relación, los novios apostaron por una celebración íntima y de perfil extremadamente bajo, según reveló Alejandro Guatti desde el móvil de Intrusos (América TV) que transmitió en vivo desde la llegada de los novios hasta que dieron el sí. Apenas unas treinta personas se acercaron al Registro Civil de San Isidro para acompañarlos en este día tan especial.

Entre los invitados estuvieron Evangelina Salazar y Palito Ortega, padres de Emanuel, además de los padres y la hermana de Julieta. También participaron de la celebración los hijos de ambos de sus parejas anteriores, quienes fueron parte de este momento familiar tan significativo.

Sin embargo, hubo algunas ausencias que no pasaron inadvertidas. Los hermanos de Emanuel Ortega no pudieron estar presentes en el Registro Civil, aunque poco después Evangelina Salazar explicó los motivos durante un móvil con Intrusos.

Según contó la madre del cantante, sus hijos fueron avisados con muy poco tiempo de anticipación y ya tenían obligaciones que les impedían acercarse al lugar para acompañar a la pareja en la ceremonia. De todos modos, dejó trascender que Julieta Ortega podría encontrarse con ellos más tarde y sumarse al almuerzo previsto para celebrar la boda.

Una vez terminado el trámite y después de pronunciar el esperado sí, Julieta Prandi y Emanuel Ortega continuaron el festejo junto a sus seres queridos. La pareja y sus invitados se trasladaron hasta el restaurante Malloy’s, en San Isidro, donde compartieron un almuerzo para celebrar oficialmente el comienzo de esta nueva etapa de su historia de amor.

View this post on Instagram

Cómo se conoció la noticia del casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Este lunes, Ángel de Brito sorprendió en LAM (América TV) al revelar una noticia que tomó por sorpresa a todos: el casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega.

El conductor llegó a esta información luego de plantear un enigmático y finalmente confirmó que la pareja tendrá una celebración de perfil bajo, acompañada únicamente por sus seres queridos.

“Se casan mañana, por civil, al mediodía. No, no, en San Isidro. Y después hay un almuerzo en un restaurante. Son muy pocos invitados. Solo íntimos”, contó De Brito al aire.

Además, detalló quiénes estarán presentes en este momento tan especial. Por el lado de Julieta, asistirán sus hijos, sus padres, su hermana y su mejor amiga. En tanto, Emanuel estará acompañado por sus padres, sus hijos y algunos amigos. El cantante también tiene hermanos famosos.

Tras dar algunos detalles sobre la ceremonia, Ángel de Brito felicitó públicamente a la pareja por este nuevo paso en su relación.

“Se casan mañana, y los felicitamos desde acá, Emanuel Ortega y Julieta Prandi”, expresó el conductor.

Finalmente, reveló que después del casamiento habrá un almuerzo en un lugar que calificó como muy lindo y anticipó que los recién casados viajarán a Miami para disfrutar de su luna de miel.