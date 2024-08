El fuerte descargo de Nicole Neumann a dos meses de haber sido mamá: "No es nada fácil"

Pero ante las vacunas del bebé, correspondientes al Calendario Nacional de vacunación, la modelo hizo una profunda catarsis: “Yendo a buscar a Indi, me había olvidado de lo estresante que era vacunar a los bebitos. El post, que están molestos. No es nada fácil”, expresó.

Por suerte, sus hijas decidieron acompañarla y ayudarla en las tareas domésticas. Sienna y Allegra tratan de colaborar con ella en las tareas diarias y claro que su pareja también. "La verdad me siento medio naba acá teniendo que aclararlo... está con el papá, los bebés tienen papá también y les encanta y está bueno darles el lugar de paternar. No es porque le estaba cambiando el pañal e hizo ‘gua’ la mamá tiene que salir corriendo, para nada, es su forma de comunicarse, la de los bebitos. No estaba pasando hambre, frío, nada", expresó en un video en Instagram.