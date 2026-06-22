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Durísima baja: la figura de la Selección de Alemania que se rompió los ligamentos y se despide del Mundial

Los estudios clínicos confirmaron la gravedad de la dolencia que sufrió uno de los titulares durante el último encuentro de la fase de grupos. Estará varios meses fuera de las canchas y se despide de la gran cita internacional.

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Reuters/Kevin Sousa

Reuters/Kevin Sousa

Las señales de dolor en el campo de juego eran sumamente preocupantes y, lamentablemente para las aspiraciones del conjunto europeo, los estudios clínicos de las últimas horas terminaron de ratificar el peor de los panoramas. Un defensor central titular de la Selección de Alemania sufrió la rotura del ligamento colateral medial de su tobillo izquierdo y se perderá lo que resta del Mundial. La noticia significa un durísimo revés estructural para el cuerpo técnico comandado por Julian Nagelsmann, ya que pierde a uno de los baluartes defensivos que venía mostrando un altísimo rendimiento en la competencia, habiendo disputado los dos primeros compromisos de su país y siendo incluso el autor de un gol en la victoria frente a Curazao.

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Nico Schlotterbeck se pierde lo que resta del Mundial (Alexander Hassenstein/Getty Images)

El futbolista de 26 años debió salir reemplazado en el entretiempo del triunfo germano ante Costa de Marfil, luego de haber protagonizado un fuerte choque con el atacante Amad Diallo en el arranque mismo del encuentro. A pesar del impacto, el jugador del Borussia Dortmund solicitó atención médica inmediata en el césped y tomó un analgésico que le permitió resistir con dolor hasta el final de la primera etapa. Sin embargo, la gravedad de la situación obligó a que viera toda la segunda mitad desde el banco de suplentes, cediéndole su lugar en la zaga a Antonio Rüdiger.

El propio seleccionador, Julian Nagelsmann, ya había anticipado la posibilidad de un diagnóstico complejo en su última comparecencia ante la prensa: “Tiene algún problema con el ligamento colateral medial, aún no sé qué. Necesita hacerse una resonancia magnética. Lamentablemente, la cosa no pinta bien”, había deslizado con preocupación. El veredicto definitivo llegó en las primeras horas de este lunes a través de las plataformas digitales de su club en la Bundesliga, que emitió un comunicado oficial: "Sufrió una lesión del ligamento colateral medial en el tobillo izquierdo durante el partido de la selección alemana contra Costa de Marfil. Estará varios meses fuera tanto para la DFB como para el Borussia Dortmund. ¡Estamos a tu lado!".

Quién reemplazará al defensor lesionado en la Selección de Alemania

A pesar del impacto anímico que representa la baja de un titular, el director técnico de la Selección de Alemania cuenta en la delegación con una alternativa de absoluta jerarquía y experiencia internacional. Antonio Rüdiger ingresó en su lugar ante Costa de Marfil y se perfila como el reemplazante titular para el duelo de este jueves ante Ecuador. Con el combinado teutón ya clasificado a la instancia de 16avos de final, el experimentado defensor de Real Madrid tendrá asegurados al menos dos partidos desde el arranque para conformar la nueva zaga central del equipo junto a Jonathan Tah.

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