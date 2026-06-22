Durísima baja: la figura de la Selección de Alemania que se rompió los ligamentos y se despide del Mundial

Las señales de dolor en el campo de juego eran sumamente preocupantes y, lamentablemente para las aspiraciones del conjunto europeo, los estudios clínicos de las últimas horas terminaron de ratificar el peor de los panoramas. Un defensor central titular de la Selección de Alemania sufrió la rotura del ligamento colateral medial de su tobillo izquierdo y se perderá lo que resta del Mundial. La noticia significa un durísimo revés estructural para el cuerpo técnico comandado por Julian Nagelsmann, ya que pierde a uno de los baluartes defensivos que venía mostrando un altísimo rendimiento en la competencia, habiendo disputado los dos primeros compromisos de su país y siendo incluso el autor de un gol en la victoria frente a Curazao.