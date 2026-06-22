Scaloni en conferencia: el "cansancio" por definir a Messi, la preocupación por el "Cuti" y el posible recambio ante Jordania

"Pasamos unos minutos donde parecía que no pasaba nada", opinó sobre los minutos posteriores al penal. Además, reconoció que esa falla fue "un golpe" para el seleccionado aunque analizó que después "cuando se activa Leo, se activan todos".

"Había cosas por mejorar, cuando éramos pacientes moviendo la pelota de un lado para el otro, encontrábamos los pases", explicó sobre lo que le transmitieron al equipo junto a sus ayudantes de campo en la pausa de hidratación. Al respecto, agregó que "no había que apresurarse si tenía que durar dos minutos la jugada, que dure".

El análisis de los primeros dos partidos del Mundial

"No teníamos la pelota. Sabemos sufrir, ese es un mérito del equipo, más allá de que se puede hacer mejor", planteó sobre el partido y elogió que Austria "es un rival duro, complicado, que tiene mucha altura, físico". "No podíamos descuidarnos", acotó y agregó que se encuentra "contento por habernos clasificado".

"Fueron dos partidos complicados", analizó sobre los dos primeros partidos de la fase de grupos ante Argelia y Austria. "Para mí, fue bastante similar el partido, con un rival que tiene jugadores de jerarquía", planteó sobre Austria y descartó que Argentina haya tenido un partido un escalón por debajo que el del inicio del Mundial. "La sensación es que cuando el equipo no tiene la pelota, no nos gusta", precisó sobre el partido de hoy.

El posible candidato al título

Respecto a lo visto hasta ahora en la Copa del Mundo, evaluó que "hoy el estado físico y el estado emocional juega bastante". "Ganando todo es más fácil", adelantó sobre el trabajo de la semana.

"Hay un montón de selecciones que pueden ser campeonas del mundo, el Mundial este no va por los jugadores que tenga cada selección", señaló y lanzó su análisis sobre un posible futuro ganador de la competición: "Algunas de las (selecciones) consideradas grandes va a ganar, vamos a estar en la pelea pero va a ser duro para todos".

La preocupación por el "Cuti" Romero

Consultado en la conferencia de prensa por los tres centrales que jugaron hasta ahora en el Mundial, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi y Cristian Romero, el director técnico manifestó: "Licha siempre ha sido importante, cuando no era titular y jugaba Ota (Otamendi)".

"Entre ellos tres son los que arman la retaguardia y nos han dado muchísima seguridad. Nos pone contento el ingreso de Ota, que nos dio esa agresividad, que siempre nos da".

En cuanto a la salida de Cuti Romero del partido por un golpe en la misma rodilla que había sufrido su última lesión, Scaloni indicó: "No sabemos el alcance de su tema, es algo que venía teniendo, esperemos que no sea nada".

El planteo contra Jordania: ¿Argentina sale con cambios?

Respecto a la victoria sobre Austria en miras al encuentro con Jordania, Scaloni planteó que pese a estar clasificados a la siguiente ronda "no nos cambia nada". Sin embargo, agregó que el cuerpo técnico mirará el partido entre Argelia y Jordania: "Veremos el resultado". De esa manera, dejó la puerta abierta para que un resultado en el que Jordania pierda puntos y no corra riesgo el primer lugar en el grupo abra la posibilidad al recambio en la formación.

"La idea es que jueguen la mayoría, lo merecen", reconoció.