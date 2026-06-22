En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Jugadores
Messi
MUNDIAL 2026

La reacción de los jugadores de la Scaloneta a otro partido espectacular de Messi

Algunos de los referentes de la Selección argentina destacaron el aporte de Lionel Messi tras el triunfo ante Austria por el Mundial 2026.

Banner Seguinos en google DESK
Los jugadores de la selección rendidos ante Messi. (Foto: Reuters).

Los jugadores de la selección rendidos ante Messi. (Foto: Reuters).

Otra vez el capitán de la Selección argentina de fútbol fue la figura del equipo ante Austria. En un partido, duro y trabado, el diez anotó los dos goles para el triunfo albiceleste. Tras el partido, sus compañeros hablaron sobre el desempeño de Lionel Messi.

Leé también Cocina, suite y detalles de lujo: cómo es por dentro el avión privado de Messi
Cocina, suite y detalles de lujo: cómo es por dentro el avión privado de Messi

Julián Álvarez expresó que se sintió "muy contento" tras el triunfo de la Scaloneta que significó la clasificación a 16avos de final. "Queríamos arrancar de esta forma. Hay que seguir con este camino, paso a paso", dijo el cordobés que entró en el segundo tiempo por Lautaro Martínez.

Messi se despach&oacute; con dos goles ante Austria. (Foto: Reuters).

Messi se despachó con dos goles ante Austria. (Foto: Reuters).

Respecto a la competición con Martínez por ser quien acompañe a la Pulga en el ataque, Álvarez dijo: "Me siento bien, sabemos que la competencia que hay es muy grande. Todos tenemos que dar lo mejor, aprovechar. Paso a paso, vamos mejorando".

"Se ha dicho todo sobre él, sobre su persona. Es el mejor de la historia, dos partidos y cinco goles en este mundial. Tratamos de acompañar, disfrutar y jugar", indicó el delantero.

La palabra de Mac Allister

Otro de los que habló en la zona media, fue Alexis Mac Allister destacó el "importante" resultado obtenido y elogió el juego de los austríacos: "Juegan bien, son físicos".

"Contento por el resultado, ahora hay que seguir mejorando", planteó y reiteró que el equipo de Scaloni "sabe que va a sufrir" dentro de la cancha y está preparado para eso. No obstante, indicó que a la selección le "gustaría tener más la pelota". Sobre el análisis de los 90 minutos, agregó que "fue un partido bastante peleado donde ellos presionaron mucho".

Respecto al buen funcionamiento del equipo y el rendimiento de Messi, manifestó: "Sabemos que todos los equipos que han pasado y que han jugado con Leo, se han brindado al máximo por él" y acotó que "él se sienta contento con nosotros, es importante".

El análisis de Paredes

Por su parte, Leandro Paredes, compartió que "fueron muy difíciles los días posteriores a la lesión pero pude volver mucho antes de lo previsto" y le agradeció al equipo de kinesiólogos de la selección.

"Tratamos de disfrutarlo (a Messi) día a día. No solo de la cancha, es espectacular como persona", dijo sobre la figura del capitán.

Qué dijo Licha Martínez

El defensor Lisandro Martínez opinó sobre el diez: "No hay palabras para hablar de Leo. No hay que compararlo porque él está solo en la cima. Solo queda disfrutarlo, siento una emoción enorme de tenerlo al lado y que sea argentino. Hay que valorarlo".

En cuanto al partido, evaluó que fue "excelente" y elogió que los "dos equipos propusieron". "Cuando tuvimos que mover la pelota lo hicimos", sostuvo el central izquierdo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Jugadores Messi Scaloni Mundial
Notas relacionadas
Con un doblete histórico de Messi, la Selección Argentina le ganó a Austria y clasificó a los 16vos del Mundial
Penal errado y bronca: la reacción de Lionel Messi al perderse una chance clave en la Copa del Mundo
El mensaje del Kun Agüero a la familia de Messi antes del duelo entre Argentina y Austria

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar