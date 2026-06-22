La reacción de los jugadores de la Scaloneta a otro partido espectacular de Messi

La palabra de Mac Allister

Otro de los que habló en la zona media, fue Alexis Mac Allister destacó el "importante" resultado obtenido y elogió el juego de los austríacos: "Juegan bien, son físicos".

"Contento por el resultado, ahora hay que seguir mejorando", planteó y reiteró que el equipo de Scaloni "sabe que va a sufrir" dentro de la cancha y está preparado para eso. No obstante, indicó que a la selección le "gustaría tener más la pelota". Sobre el análisis de los 90 minutos, agregó que "fue un partido bastante peleado donde ellos presionaron mucho".

Respecto al buen funcionamiento del equipo y el rendimiento de Messi, manifestó: "Sabemos que todos los equipos que han pasado y que han jugado con Leo, se han brindado al máximo por él" y acotó que "él se sienta contento con nosotros, es importante".

El análisis de Paredes

Por su parte, Leandro Paredes, compartió que "fueron muy difíciles los días posteriores a la lesión pero pude volver mucho antes de lo previsto" y le agradeció al equipo de kinesiólogos de la selección.

"Tratamos de disfrutarlo (a Messi) día a día. No solo de la cancha, es espectacular como persona", dijo sobre la figura del capitán.

Qué dijo Licha Martínez

El defensor Lisandro Martínez opinó sobre el diez: "No hay palabras para hablar de Leo. No hay que compararlo porque él está solo en la cima. Solo queda disfrutarlo, siento una emoción enorme de tenerlo al lado y que sea argentino. Hay que valorarlo".

En cuanto al partido, evaluó que fue "excelente" y elogió que los "dos equipos propusieron". "Cuando tuvimos que mover la pelota lo hicimos", sostuvo el central izquierdo.