Alerta en la Selección Argentina: "Cuti" Romero pidió el cambio ante Austria y hay preocupación

La victoria de la Selección Argentina ante Austria en el Mundial 2026 dejó un gran sabor de boca en lo futbolístico, pero también instaló una fuerte preocupación en el plano físico de cara al armado de las próximas instancias eliminatorias. Cristian "Cuti" Romero encendió las alarmas en el búnker nacional al sentir una molestia en su rodilla derecha —la misma que se había lesionado en Tottenham en la previa del torneo—, lo que obligó a que Lionel Scaloni decidiera sacarlo de la cancha en el comienzo del segundo tiempo.