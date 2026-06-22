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MUNDIAL 2026

Alerta en la Selección Argentina: "Cuti" Romero pidió el cambio ante Austria y hay preocupación

El defensor central debió salir reemplazado en el inicio del segundo tiempo en Dallas tras un fuerte cruce con Marcel Sabitzer. La zona afectada es la misma que lo tuvo a maltraer en la previa del certamen y el cuerpo técnico prefirió no arriesgarlo.

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Foto: Juano Tesone

Foto: Juano Tesone

La victoria de la Selección Argentina ante Austria en el Mundial 2026 dejó un gran sabor de boca en lo futbolístico, pero también instaló una fuerte preocupación en el plano físico de cara al armado de las próximas instancias eliminatorias. Cristian "Cuti" Romero encendió las alarmas en el búnker nacional al sentir una molestia en su rodilla derecha —la misma que se había lesionado en Tottenham en la previa del torneo—, lo que obligó a que Lionel Scaloni decidiera sacarlo de la cancha en el comienzo del segundo tiempo.

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La jugada que encendió la preocupación se produjo a los 10 minutos del complemento, luego de un fuerte cruce disputado con el mediocampista austríaco Marcel Sabitzer en el que el zaguero cordobés quedó visiblemente sentido. Inmediatamente después del impacto, el "Cuti" se tomó la zona afectada y, de forma preventiva, el director técnico de la Albiceleste envió a realizar movimientos de calentamiento a Nicolás Otamendi. Tras unos instantes rengueando sobre el césped, Romero le hizo un gesto al cuerpo técnico indicando que estaba en condiciones de seguir y que no necesitaba salir; sin embargo, Scaloni no dudó ante el riesgo de que la molestia se transformara en una lesión más compleja y concretó el cambio por Otamendi.

A la espera de los estudios médicos complementarios y de las novedades oficiales que brinde la delegación, la dolencia de Romero en principio no parece ser de extrema gravedad. Su salida estuvo impulsada principalmente por una cuestión precautoria por parte del entrenador, cuidando a uno de sus baluartes defensivos indispensables. De hecho, una vez instalado en el banco de suplentes tras el cambio, se lo vio al defensor de 26 años con hielo colocado sobre la rodilla afectada para bajar la inflamación.

Qué lesión previa tenía Cuti Romero en esa misma rodilla antes del Mundial

La insistencia del cuerpo técnico en retirarlo del campo se debe estrictamente a los antecedentes médicos inmediatos del futbolista. Esa misma rodilla derecha fue la que lo tuvo a maltraer en la antesala de la Copa del Mundo, producto de un esguince en el ligamento lateral que sufrió durante un encuentro con el Tottenham por la Premier League. En aquel compromiso en Inglaterra, el cordobés protagonizó un desafortunado choque con su propio arquero, Antonín Kinský, y se retiró del terreno de juego envuelto en un mar de lágrimas, poniendo en duda su participación mundialista hasta el último momento.

Cuántos partidos se perdió Cuti Romero por lesión y suspensión en la temporada 2026

La actual campaña ha sido sumamente accidentada y compleja para el exdefensor de Belgrano de Córdoba, quien ha tenido que batallar constantemente para encontrar regularidad física y disciplinaria en Europa:

  • Historial de lesiones en la temporada: Entre los meses de diciembre y marzo, Romero estuvo más de dos meses fuera de las canchas por una lesión muscular en el cuádriceps. Posteriormente, sumó de forma consecutiva molestias en el tobillo, problemas en el pie, una lesión inguinal y un fuerte golpe en la cabeza que reavivó la preocupación médica, antes del mencionado esguince ligamentario de abril de 2026. En total, se perdió 10 partidos por complicaciones físicas.

  • Historial de suspensiones: En el plano disciplinario con el conjunto londinense, sufrió una expulsión contra Liverpool tras recibir una doble tarjeta amarilla y una tarjeta roja directa ante Manchester United que le valió una dura sanción de cuatro fechas. Debido a estas tarjetas, el zaguero se ausentó en otros 6 encuentros por suspensión, completando un año de mucha inactividad que obliga a Lionel Scaloni a regular minuciosamente sus cargas físicas en este Mundial.

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