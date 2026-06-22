Alerta en la Selección Argentina: "Cuti" Romero pidió el cambio ante Austria y hay preocupación

La jugada que encendió la preocupación se produjo a los 10 minutos del complemento, luego de un fuerte cruce disputado con el mediocampista austríaco Marcel Sabitzer en el que el zaguero cordobés quedó visiblemente sentido. Inmediatamente después del impacto, el "Cuti" se tomó la zona afectada y, de forma preventiva, el director técnico de la Albiceleste envió a realizar movimientos de calentamiento a Nicolás Otamendi. Tras unos instantes rengueando sobre el césped, Romero le hizo un gesto al cuerpo técnico indicando que estaba en condiciones de seguir y que no necesitaba salir; sin embargo, Scaloni no dudó ante el riesgo de que la molestia se transformara en una lesión más compleja y concretó el cambio por Otamendi.