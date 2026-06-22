La intrigante revelación de Pampita en medio del Mundial 2026: "Por privado"

Pampita Ardohain demostró una vez más que es una hincha de ley. En la previa del partido entre la Selección Argentina y Austria por el Mundial 2026, la modelo habló con Telefe y protagonizó un momento que generó risas entre todos los presentes.
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En la cobertura especial de Telefe por el Mundial 2026, Pampita sorprendió a todos con una jugada confesión.
Pampita Ardohain demostró una vez más que es una hincha de ley. En la previa del partido entre la Selección Argentina y Austria por el Mundial 2026, la modelo habló con Telefe y protagonizó un momento que generó risas entre todos los presentes.
Cuando la periodista Sofi Martínez le preguntó por el resultado que esperaba para el encuentro, Pampita fue contundente: "No, no eso no lo digo. Te lo digo por privado después", respondió, dejando en claro que las cábalas mandan y que no está dispuesta a tentar a la suerte diciendo el marcador en voz alta.
Pero además del pronóstico secreto, la modelo aprovechó para describir uno de los momentos más especiales que genera el fútbol argentino: la unión entre desconocidos. "A veces te abrazás con el de al lado, aunque no lo hayas visto en tu vida. Pasás a ser tu mejor amigo en dos segundos", señaló con entusiasmo.
Y cerró con una reflexión sobre la esencia del hincha argentino: "Nosotros somos muy de tocar, ¿viste? Como que te abrazás y quedás ahí. No sé, tenemos algo muy lindo entre nosotros, que es esa cosa de que no tenemos prejuicios, nos liberamos, cantamos todo".
Un momento divertido y mundialero de Pampita, que prefiere mantener sus cábalas intactas hasta el pitazo final.
Pampita sorprendió al contar en el streaming Mundo Mundial (DGO) cómo empezó su historia de amor con el polista Martín Pepa, apenas dos meses después de su separación de Roberto García Moritán. La modelo reveló que ambos comparten raíces pampeanas y hasta fueron al mismo colegio secundario, el Saint George, aunque hacía veinte años que no se veían.
Todo se desencadenó durante una peregrinación, donde Pampita caminó junto a la madre de Martín. En un momento de la charla, la mujer mencionó que debía viajar a buscar a una nieta porque estaba ayudando a su hijo, que se había separado. Fue entonces cuando Pampita se traicionó sola: "Le dije: '¿Se separó?'", y al instante se dio cuenta de lo que había hecho. "Me puse toda colorada. ¡Qué vergüenza con la madre!", recordó entre carcajadas.
Al día siguiente, la suegra no tardó en contarle a su hijo lo que había pasado: "Ayer caminé con Pampita. Yo la noté interesada en Martín". Él, que no tenía ni el teléfono de la modelo, quedó totalmente desconcertado. Pampita cerró el relato sin dudar: "Era el más lindo de todos", aunque reconoció que no sabía cómo era esa persona después de dos décadas sin verla. "Algo adentro mío hizo que preguntara eso", admitió.