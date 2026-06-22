La intrigante revelación de Pampita en medio del Mundial 2026: "Por privado"

Un momento divertido y mundialero de Pampita, que prefiere mantener sus cábalas intactas hasta el pitazo final.

Pampita reveló cómo empezó su historia de amor con Martín Pepa

Pampita sorprendió al contar en el streaming Mundo Mundial (DGO) cómo empezó su historia de amor con el polista Martín Pepa, apenas dos meses después de su separación de Roberto García Moritán. La modelo reveló que ambos comparten raíces pampeanas y hasta fueron al mismo colegio secundario, el Saint George, aunque hacía veinte años que no se veían.

Todo se desencadenó durante una peregrinación, donde Pampita caminó junto a la madre de Martín. En un momento de la charla, la mujer mencionó que debía viajar a buscar a una nieta porque estaba ayudando a su hijo, que se había separado. Fue entonces cuando Pampita se traicionó sola: "Le dije: '¿Se separó?'", y al instante se dio cuenta de lo que había hecho. "Me puse toda colorada. ¡Qué vergüenza con la madre!", recordó entre carcajadas.

Al día siguiente, la suegra no tardó en contarle a su hijo lo que había pasado: "Ayer caminé con Pampita. Yo la noté interesada en Martín". Él, que no tenía ni el teléfono de la modelo, quedó totalmente desconcertado. Pampita cerró el relato sin dudar: "Era el más lindo de todos", aunque reconoció que no sabía cómo era esa persona después de dos décadas sin verla. "Algo adentro mío hizo que preguntara eso", admitió.