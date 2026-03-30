El gesto de Mauro Icardi que anticipa un giro drástico en su carrera

Si bien no hubo declaraciones oficiales, en el mundo del fútbol los gestos suelen decir más que las palabras. Y en este caso, la falta de una negativa concreta dejó la puerta abierta a todo tipo de interpretaciones. Para algunos, se trató simplemente de una respuesta cordial ante un fanático; para otros, de una pista que podría anticipar negociaciones en curso o, al menos, un interés latente.

Mientras tanto, Icardi continúa vinculado al fútbol turco, pero su nombre sigue resonando con fuerza en Argentina. El episodio relatado por Flowers no hace más que reforzar una incógnita que crece día a día: ¿está el delantero preparando el terreno para un regreso que cambiaría el rumbo de su carrera?