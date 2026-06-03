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Furioso descargo de Ana Rosenfeld tras el fallo en Italia por la guerra de Wanda Nara y Mauro Icardi

En una nota con Lape Club Social, Ana Rosenfeld habló sobre la polémica en torno al fallo en la Justicia italiana tras el reclamo más fuerte de Wanda Nara contra Mauro Icardi.

3 jun 2026, 14:17
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Furioso descargo de Ana Rosenfeld tras el fallo en Italia por la guerra de Wanda Nara y Mauro Icardi.
Furioso descargo de Ana Rosenfeld tras el fallo en Italia por la guerra de Wanda Nara y Mauro Icardi.

Furioso descargo de Ana Rosenfeld tras el fallo en Italia por la guerra de Wanda Nara y Mauro Icardi.

En medio de la disputa legal que mantienen Wanda Nara y Mauro Icardi en Italia, Ana Rosenfeld salió a dar su versión sobre la reciente resolución judicial y desmintió que el futbolista haya obtenido una victoria definitiva. La abogada habló este miércoles en Lape Club Social (América TV), donde cuestionó las declaraciones de Elba Marcovecchio, representante legal del delantero.

Durante la entrevista, en el programa le remarcaron que Marcovecchio había asegurado que "Mauro ganó en Italia". Ante esa afirmación, Rosenfeld fue categórica: "¿Por qué habla así? ¿Por qué dice cosas que no son? Yo no miento. Cuando se gana, se gana, cuando se pierde, se pierde. Lo que dijo la jueza es que no va a resolver, por ahora, la compensación provisoria que pidió Wanda en la separación personal. No ganó. La juez dijo 'hoy todavía no lo resuelvo'. Entonces, me extraña que haya dicho eso Elba porque cuando estuvimos en la audiencia coincidimos ambas que todo fue provisorio y todavía no está dicha la última palabra y el reclamo por la cuestión económica está supeditado a una decisión final".

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Luego, al ser consultada directamente sobre si consideraba que Marcovecchio estaba faltando a la verdad, la letrada evitó una confrontación personal, aunque volvió a marcar su postura. "Yo no estoy esperando que Wanda Nara me esté escuchando y se ponga contenta con lo que digo en los medios y la Justicia diga algo distinto. Yo no hablo para que los medios generen un River-Boca. Yo hablo para que se sepa la verdad, que en definitiva es lo que todos quieren saber".

Las declaraciones de Rosenfeld se dieron luego de que trascendiera una resolución de la Justicia italiana que rechazó, al menos de manera provisoria, el pedido de compensación económica presentado por Wanda Nara por los años en los que acompañó la carrera de Mauro Icardi en Europa. La información fue difundida por Ángie Balbiani en Puro Show (El Trece), donde se conocieron fragmentos del fallo en los que los magistrados sostienen que la empresaria posee ingresos elevados, importantes activos inmobiliarios e inversiones financieras, además de capacidad suficiente para generar recursos propios. Sin embargo, según explicó Rosenfeld, la decisión conocida hasta el momento no representa un triunfo definitivo para ninguna de las partes y la cuestión económica quedará sujeta a una resolución final.

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¿Qué dice el fallo de la Justicia italiana tras el reclamo económico de Wanda Nara a Mauro Icardi?

En las últimas horas se conoció que la Justicia italiana rechazó, de manera provisoria, el pedido de compensación económica que Wanda Nara presentó en el marco de su separación de Mauro Icardi. La información fue dada a conocer por Ángie Balbiani en Puro Show (El Trece), donde compartió parte del documento judicial.

Según se detalló, los jueces entendieron que la empresaria no se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica que justifique el reclamo. En ese sentido, el fallo sostiene: "Wanda tiene ingresos elevados, posee importantes activos inmobiliarios en Italia y en Argentina, inversiones financieras significativas, es relativamente joven y cuenta con capacidad suficiente para generar ingresos propios".

A partir de estos argumentos, la Justicia consideró que la solicitud presentada por la conductora "no tendría fundamentos" suficientes para prosperar. De todos modos, la resolución no implica el cierre definitivo del conflicto, ya que, según explicó Ana Rosenfeld, la cuestión económica todavía está sujeta a una decisión final de los tribunales italianos.

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