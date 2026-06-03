Furioso descargo de Ana Rosenfeld tras el fallo en Italia por la guerra de Wanda Nara y Mauro Icardi.

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¿Qué dice el fallo de la Justicia italiana tras el reclamo económico de Wanda Nara a Mauro Icardi?

En las últimas horas se conoció que la Justicia italiana rechazó, de manera provisoria, el pedido de compensación económica que Wanda Nara presentó en el marco de su separación de Mauro Icardi. La información fue dada a conocer por Ángie Balbiani en Puro Show (El Trece), donde compartió parte del documento judicial.

Según se detalló, los jueces entendieron que la empresaria no se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica que justifique el reclamo. En ese sentido, el fallo sostiene: "Wanda tiene ingresos elevados, posee importantes activos inmobiliarios en Italia y en Argentina, inversiones financieras significativas, es relativamente joven y cuenta con capacidad suficiente para generar ingresos propios".

A partir de estos argumentos, la Justicia consideró que la solicitud presentada por la conductora "no tendría fundamentos" suficientes para prosperar. De todos modos, la resolución no implica el cierre definitivo del conflicto, ya que, según explicó Ana Rosenfeld, la cuestión económica todavía está sujeta a una decisión final de los tribunales italianos.