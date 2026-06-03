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Bombazo: la peor noticia para Wanda Nara sobre la causa judicial con Mauro Icardi

Wanda Nara recibió una inesperada resolución judicial en medio de su enfrentamiento con Mauro Icardi y sufrió un duro traspié en una de las causas más delicadas que enfrenta tras la separación.

3 jun 2026, 11:45
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Bombazo: la peor noticia para Wanda Nara sobre la causa judicial con Mauro Icardi
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Bombazo: la peor noticia para Wanda Nara sobre la causa judicial con Mauro Icardi

Nuevo revés judicial para Wanda Nara en medio de su enfrentamiento legal con Mauro Icardi. En las últimas horas, la Justicia rechazó el pedido de compensación económica que la mediática había presentado por los años en los que acompañó al futbolista durante su carrera en Europa.

La información fue revelada este miércoles por Ángie Balbiani en el programa Puro Show (El Trece), donde leyó parte del fallo judicial. Según explicó, los jueces consideraron que Wanda no se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica que justifique el reclamo.

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“Wanda tiene ingresos elevados, posee importantes activos inmobiliarios en Italia y en Argentina, inversiones financieras significativas, es relativamente joven y cuenta con capacidad suficiente para generar ingresos propios”, señala el documento.

Documento Wanda e Icardi

"Para los jueces, Wanda tiene ingresos elevados, posee importantes activos inmobiliarios en Italia y en Argentina, tiene inversiones financieras significativa y es lo suficientemente capaz como para generar ingresos propios", detalla el fallo.

A raíz de estos argumentos, la Justicia entendió que el pedido presentado por la empresaria “no tendría fundamentos” suficientes para prosperar.

Por el momento, Wanda Nara no hizo declaraciones públicas sobre esta resolución judicial, aunque todavía tendría la posibilidad de apelar la medida.

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Cómo nació el conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Todo comenzó en marzo de este año, cuando salió a la luz que Wanda Nara había iniciado en Italia un pedido de compensación económica en el marco de su divorcio con Mauro Icardi.

El reclamo estaba basado en una figura contemplada por la legislación italiana, que establece un resarcimiento para los casos en los que uno de los cónyuges haya dejado en segundo plano su crecimiento profesional para acompañar la carrera del otro.

En ese contexto, trascendió que la conductora habría solicitado una cifra cercana a los dos millones de euros o, alternativamente, una cuota mensual. Sin embargo, el planteo no avanzó y la Justicia italiana terminó rechazando el pedido.

Mauro Icardi Wanda Nara

     

 

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