Bombazo: la peor noticia para Wanda Nara sobre la causa judicial con Mauro Icardi

"Para los jueces, Wanda tiene ingresos elevados, posee importantes activos inmobiliarios en Italia y en Argentina, tiene inversiones financieras significativa y es lo suficientemente capaz como para generar ingresos propios", detalla el fallo.

A raíz de estos argumentos, la Justicia entendió que el pedido presentado por la empresaria “no tendría fundamentos” suficientes para prosperar.

Por el momento, Wanda Nara no hizo declaraciones públicas sobre esta resolución judicial, aunque todavía tendría la posibilidad de apelar la medida.

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Cómo nació el conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Todo comenzó en marzo de este año, cuando salió a la luz que Wanda Nara había iniciado en Italia un pedido de compensación económica en el marco de su divorcio con Mauro Icardi.

El reclamo estaba basado en una figura contemplada por la legislación italiana, que establece un resarcimiento para los casos en los que uno de los cónyuges haya dejado en segundo plano su crecimiento profesional para acompañar la carrera del otro.

En ese contexto, trascendió que la conductora habría solicitado una cifra cercana a los dos millones de euros o, alternativamente, una cuota mensual. Sin embargo, el planteo no avanzó y la Justicia italiana terminó rechazando el pedido.