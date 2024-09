El grave error del kun Agüero al aire: filtró su número de teléfono

“No, ¿qué toqué?”, dice tapándose la boca y preocupado por lo que salió al aire. “ igual no pasa nada, mostré el WhatsApp. Sandwichito, Mati, no te preocupes. No hay nada que pueda…”, dijo explicando.

kun.jpg

“No, se me filtró el número, la con…”, puteo a la cuenta que su número se había filtrado entre sus seguidores.

Siguió lamentándose un rato, “¿cómo se filtró, cómo pudieron ver el número?”, dijo Preocupado mirando la pantalla.

El exjugador que un par de minutos intentando entender cómo sabía filtrado su número, y encontró la explicación: se filtró porque tenía un grupo consigo mismo para mandarse cosas y allí los usuarios lograron verlo.