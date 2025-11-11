El hermano de Manu Ginóbili complicado por la muerte de 13 personas
Complicado: Por qué el hermano de Manu Ginóbili es señalado por la muerte de 13 personas. Enterate.
Impacto en Bahía Blanca. La Justicia investiga al hermano del exbasquetbolista Emanuel Ginóbili por su presunta responsabilidad en la tragedia ocurrida durante el feroz temporal que azotó la ciudad y dejó un saldo de 13 personas muertas y decenas de heridos.
Según trascendió, el hermano del histórico jugador de la Selección Argentina tendría un vínculo directo con el predio donde se produjo el derrumbe que causó la mayor cantidad de víctimas fatales. Las autoridades judiciales analizan si hubo negligencia en las medidas de seguridad y si el espacio contaba con las habilitaciones correspondientes para funcionar pese al alerta meteorológico.
El temporal, que golpeó con fuerza a la ciudad el pasado fin de semana, provocó vientos de más de 150 kilómetros por hora, cortes de energía, caídas de árboles y techos, y múltiples destrozos en distintos barrios. Sin embargo, el foco de la investigación se centra en el lugar donde murieron 13 personas tras el colapso del techo durante un evento que se desarrollaba pese a las condiciones extremas del clima.
Fuentes judiciales confirmaron que el hermano de Ginóbili será citado a declarar en los próximos días. La causa está caratulada como “homicidio culposo y estrago seguido de muerte”, y no se descarta que haya nuevas imputaciones en las próximas horas.
Mientras tanto, la conmoción en Bahía Blanca es total. Vecinos y familiares de las víctimas exigen respuestas y apuntan contra los responsables de haber permitido que el evento se realizara. “Esto se podría haber evitado”, repiten una y otra vez en medio del dolor y la indignación.
El caso sacude a la comunidad bahiense, donde el apellido Ginóbili tiene un fuerte peso histórico y emocional. Sin embargo, ahora el foco está puesto en las responsabilidades legales y en determinar si hubo desidia o encubrimiento en la previa de una de las tragedias más grandes que recuerde la ciudad.