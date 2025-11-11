El hermano de Manu Ginóbili complicado por la muerte de 13 personas

Mientras tanto, la conmoción en Bahía Blanca es total. Vecinos y familiares de las víctimas exigen respuestas y apuntan contra los responsables de haber permitido que el evento se realizara. “Esto se podría haber evitado”, repiten una y otra vez en medio del dolor y la indignación.

El caso sacude a la comunidad bahiense, donde el apellido Ginóbili tiene un fuerte peso histórico y emocional. Sin embargo, ahora el foco está puesto en las responsabilidades legales y en determinar si hubo desidia o encubrimiento en la previa de una de las tragedias más grandes que recuerde la ciudad.