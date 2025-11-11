Encontraron en un lago el cuerpo de Débora Damaris Bulacio: cómo fueron las últimas horas
Tras los rastrillajes aparecieron los restos de la mujer de 38 años de la que no se sabía nada desde el sábado. Su pareja, que está detenida, es el principal sospechoso.
Tras los rastrillajes, la policía encontró el cuerpo de Débora Damaris Bulacio, la mujer de 38 años desaparecida desde el fin de semana en Necochea y sus restos fueron encontrados enterrados a orillas de un lago. Su pareja está detenida y es el principal sospechoso de la desaparición y ahora será acusado por femicidio.
En A24 mostraron los rastrillajes y antes de encontrar el los restos de la mujer ya habían informado que habían encontrado ropa ensangrentada cerca de dónde aparecieron los resorts de Débora. Una vez conocida la noticia la familia que se encontraba en el lugar recibió contención psicológica.
La mujer había llegado al lugar para descansar unos días junto con su pareja, quien por estas horas se encuentra detenido, ante la posibilidad de un presunto femicidio. De esta manera, el principal sospechoso está identificado como Ángel Andrés Gutiérrez, novio de Débora, quien es albañil y se dedicaba a cortar el pasto.
El cuerpo apareció dentro de una bolsa negra, luego de ser arrastrado por el asesino, según informaron en A24. Desde el fin de semana, la familia de Débora Damaris Bulacio Del Valle no sabía nada acerca de su paradero y las autoridades de Necochea la buscaban intensamente en la zona del Camping Miguel Lillo, donde fue vista por última vez y en donde apareció su cadáver.
Según los testigos, la mujer, de 38 años, procedente de Parque Villa Cacique, y el hombre, habían mantenido una discusión el sábado. Luego de ese momento, él intentó irse del lugar. Mientras tanto, el último contacto que Débora tuvo con su entorno fue un mensaje de audio que envió a su hija. En esa breve comunicación, expresó: “Te amo. Me voy a escribir cuando consiga wifi”.
Trascendió además que el hombre que la acompañaba intentó abandonar Necochea “a dedo”. Sin embargo, la Policía lo interceptó y, tras ser detenido, se negó a brindar declaración ante la Fiscalía.
La investigación del a Justicia y la confirmación oficial
El fiscal asignado a la causa, Walter Pierretégui, construyó la acusación inicial por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Las autoridades reunieron diversas pruebas que incluyeron mensajes en los que el detenido admitía haber agredido a la mujer, grabaciones de una fuerte discusión y registros del alambrado perimetral del camping dañado, lo que podría estar vinculado al hecho.
La jueza de Garantías Aída Lhez resolvió dictar la prisión preventiva del acusado a pedido del Ministerio Público Fiscal antes de la aparición del cuerpo por considerar reunidos elementos de prueba suficientes, tal como lo confirmó el medio Nden.com.ar. Desde el Juzgado se confirmó la existencia de mensajes y filmaciones que robustecen la sospecha contra el principal imputado.
La investigación judicial sobre el asesinato está encabezada por la UFI N° 20 de Necochea, que resolvió que el principal sospechoso continúe detenido ante el terrible hallazgo del cuerpo. Los tres hijos de Débora piden justicia mientras el fiscal Walter Pierretégui confirmó que el cuerpo era de Débora Damaris Bulacio. "Esperamos los resultados de la autopsia para saber cómo murió Débora. Las cámaras nos dieron una gran ayuda para encontrar el cuerpo, lamentablemente esto terina de la peor manera".