Encontraron en un lago el cuerpo de Débora Damaris Bulacio: cómo fueron las últimas horas

Según los testigos, la mujer, de 38 años, procedente de Parque Villa Cacique, y el hombre, habían mantenido una discusión el sábado. Luego de ese momento, él intentó irse del lugar. Mientras tanto, el último contacto que Débora tuvo con su entorno fue un mensaje de audio que envió a su hija. En esa breve comunicación, expresó: “Te amo. Me voy a escribir cuando consiga wifi”.

Trascendió además que el hombre que la acompañaba intentó abandonar Necochea “a dedo”. Sin embargo, la Policía lo interceptó y, tras ser detenido, se negó a brindar declaración ante la Fiscalía.

La investigación del a Justicia y la confirmación oficial

El fiscal asignado a la causa, Walter Pierretégui, construyó la acusación inicial por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Las autoridades reunieron diversas pruebas que incluyeron mensajes en los que el detenido admitía haber agredido a la mujer, grabaciones de una fuerte discusión y registros del alambrado perimetral del camping dañado, lo que podría estar vinculado al hecho.

La jueza de Garantías Aída Lhez resolvió dictar la prisión preventiva del acusado a pedido del Ministerio Público Fiscal antes de la aparición del cuerpo por considerar reunidos elementos de prueba suficientes, tal como lo confirmó el medio Nden.com.ar. Desde el Juzgado se confirmó la existencia de mensajes y filmaciones que robustecen la sospecha contra el principal imputado.

https___thumbs.vodgc.net_TNS311112025151036361122857-1762886184 El cadáver estaba cerca del lago lindero al camping Miguel Lillo.

La investigación judicial sobre el asesinato está encabezada por la UFI N° 20 de Necochea, que resolvió que el principal sospechoso continúe detenido ante el terrible hallazgo del cuerpo. Los tres hijos de Débora piden justicia mientras el fiscal Walter Pierretégui confirmó que el cuerpo era de Débora Damaris Bulacio. "Esperamos los resultados de la autopsia para saber cómo murió Débora. Las cámaras nos dieron una gran ayuda para encontrar el cuerpo, lamentablemente esto terina de la peor manera".