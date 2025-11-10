En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Manu Ginóbili
Derrumbes
CLUB BAHIENSE DEL NORTE

El hermano de Manu Ginóbili fue imputado por las 13 muertes del derrumbe en Bahía Blanca

El fiscal Cristian Aguilar acusó al presidente del club, hermano del exbasquetbolista Emanuel Ginóbili, por estrago culposo agravado tras el colapso del gimnasio durante una exhibición de patín. También fueron imputados una funcionaria municipal y un ingeniero.

El hermano de Manu Ginóbili fue imputado por las 13 muertes del derrumbe en Bahía Blanca
Leé también Más problemas: Gimena Accardi y Andrés Gil vivieron un duro contratiempo en su viaje a Bahía Blanca
Más problemas: Gimena Accardi y Andrés Gil vivieron un duro contratiempo en su viaje a Bahía Blanca

El fiscal Aguilar citó a Leandro Ginóbili, hermano del reconocido basquetbolista Emanuel Ginóbili, a declarar el 10 de diciembre, como parte de la causa que investiga las responsabilidades penales por el derrumbe ocurrido durante una exhibición de patín en el club, en medio del violento temporal con ráfagas de hasta 140 kilómetros por hora que azotó Bahía Blanca.

bahia-blanca-temporalwebp

Según la resolución judicial, el dirigente habría omitido suspender el evento pese a que el Servicio Meteorológico Nacional y el municipio habían emitido alertas naranjas previas por el riesgo climático. Además, el fiscal señaló que Ginóbili sabía que la institución no tenía habilitación municipal vigente, en contravención con el Código de Habilitaciones, que prohíbe el funcionamiento de locales sin aprobación definitiva.

Para el Ministerio Público, esa conducta imprudente generó un peligro común que derivó en la muerte de 13 personas, múltiples lesiones y la exposición al riesgo de todos los asistentes. Por eso, la fiscalía considera que su accionar encuadra en las figuras de estrago culposo agravado por la muerte y por la puesta en peligro de muerte, en concurso con lesiones leves y graves culposas.

Los otros dos imputados

En la misma causa fue imputada Laura Fabiana Soberon, exresponsable del área de Habilitaciones de la Municipalidad de Bahía Blanca, acusada de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública. Aguilar determinó que la exfuncionaria habría permitido la continuidad de actividades masivas dentro del club pese a las restricciones que impedían su funcionamiento por falta de habilitación. Soberon deberá declarar el 4 de diciembre.

También se encuentra bajo investigación el ingeniero en construcciones Pablo Ascolani, autor de informes técnicos favorables sobre la estructura del club en 2014 y 2016. El profesional fue convocado a ampliar su declaración indagatoria este viernes y enfrenta los mismos cargos que Ginóbili.

El expediente reconstruye los hechos ocurridos aquella tarde del 16 de diciembre de 2023, cuando el temporal destruyó barrios, derribó 14.000 árboles, dañó 150 escuelas y afectó a 10.000 viviendas, dejando además 350 evacuados. En el Club Bahiense del Norte, el desplome parcial del techo y de los soportes metálicos durante la muestra de patín convirtió el lugar en el epicentro de la tragedia.

El fiscal Aguilar sostiene que la sucesión de decisiones previas —pese a las advertencias meteorológicas y a la falta de habilitación— podría configurar una cadena de responsabilidades compartidas entre dirigentes, funcionarios y profesionales que certificaron la seguridad del edificio.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Manu Ginóbili Derrumbes Bahía Blanca
Notas relacionadas
En un clima de tensión, así fue la función de Gimena Accardi y Andrés Gil en Bahía Blanca
Impactante choque frontal en Bahía Blanca: cinco heridos y un auto envuelto en llamas
Otra trágica muerte en un club: una nena de dos años murió aplastada por una reja

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar