El hermano de Manu Ginóbili fue imputado por las 13 muertes del derrumbe en Bahía Blanca

Los otros dos imputados

En la misma causa fue imputada Laura Fabiana Soberon, exresponsable del área de Habilitaciones de la Municipalidad de Bahía Blanca, acusada de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública. Aguilar determinó que la exfuncionaria habría permitido la continuidad de actividades masivas dentro del club pese a las restricciones que impedían su funcionamiento por falta de habilitación. Soberon deberá declarar el 4 de diciembre.

También se encuentra bajo investigación el ingeniero en construcciones Pablo Ascolani, autor de informes técnicos favorables sobre la estructura del club en 2014 y 2016. El profesional fue convocado a ampliar su declaración indagatoria este viernes y enfrenta los mismos cargos que Ginóbili.

El expediente reconstruye los hechos ocurridos aquella tarde del 16 de diciembre de 2023, cuando el temporal destruyó barrios, derribó 14.000 árboles, dañó 150 escuelas y afectó a 10.000 viviendas, dejando además 350 evacuados. En el Club Bahiense del Norte, el desplome parcial del techo y de los soportes metálicos durante la muestra de patín convirtió el lugar en el epicentro de la tragedia.

El fiscal Aguilar sostiene que la sucesión de decisiones previas —pese a las advertencias meteorológicas y a la falta de habilitación— podría configurar una cadena de responsabilidades compartidas entre dirigentes, funcionarios y profesionales que certificaron la seguridad del edificio.