Mauro Icardi se reencontró con sus hijas y Elba Marcovecchio dio los detalles: "Fue..."

Mauro Icardi fue el martes por la tarde a buscar a sus dos hijas al colegio y se produjo el esperado reencuentro tras cuatro meses sin verlas.
El futbolista Mauro Icardi fue a buscar a sus dos hijas al colegio como estaba pautado y su abogada Elba Marcovecchio explicó cómo fue ese momento.
El futbolista del Galatasaray finalmente pudo estar con sus hijas después de varios meses luego de llegar el lunes desde Turquía con su novia, la China Suárez.
La abogada de Icardi, Elba Marcovecchio, dio detalles de cómo vivió el deportista ese esperado y especial momento al acompañarlo en búsqueda de las nenas.
"Mauro es un excelente padre, lo vemos desde el primer día. Fue hermoso el reencuentro", indicó la letrada en diálogo con las cámaras del ciclo Intrusos (América Tv).
"Hace meses que estamos preparando el encuentro de padre e hijas y que requirió mucha logística", agregó la abogada del futbolista sobre cómo se trabajó para este momento.
"Fue un momento por el cual estuvimos trabajando mucho. Es un momento y un día muy esperado, no puedo contar más nada en serio", indicó tratando de preservar algunos detalles.
Y sobre la contienda legal con Wanda Nara y el reclamo por las cuotas alimentarias adeudadas que expresa públicamente la conductora, evitó entrar en detalles pero aclaró: "Lo que respecta al tema de alimentos está totalmente garantizado, ese es el motivo que diferencia a este de otros casos".
Mauro Icardi se retiró instantes antes manejando su vehículo con sus hijas y sin hacer declaraciones a la prensa aunque se vio que saludó a los periodistas con sus manos.
Luego fue el turno de su abogada quien habló con los periodistas y dio algunas precisiones del día más esperado para Icardi que finalmente se pudo reencontrar con sus hijas.
Wanda Nara se refirió al reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas e hizo una particular acción cuando le consultaron por Eugenia la China Suárez.
“Dentro de la intimidad fue todo bien, las va a retirar desde el colegio como hizo las otras veces (por Icardi). Ellas no tienen faltas al colegio, solo una falta tienen", precisó Wanda Nara en diálogo con el programa Lape Club Social Informativo (América Tv).
Y agregó sobre su presente:"Yo estoy muy contenta, con mucho trabajo. Muy contenta que nos sigan todas las noches en MasterChef, me voy a grabar y salgo muy tarde hoy”.
Ante la consulta sobre qué le parecía que sus hijas compartan tiempo también con la China, actual novia de su ex, Wanda Nara sonrió y dio al instante por terminada la nota.
"Chau", alcanzó a responder con picardía mientras su pareja Martín Migueles aceleraba al volante de su vehículo. A buen entendedor...