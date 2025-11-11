Wanda Nara y La Joaqui a los gritos en MasterChef: los detalles del escándalo que no saldrá al aire

Embed

"Y cuando bajan, Joaqui tira 'sí, la está despidiendo pero...', o algo así como no me supieron decir porque en el momento se empieza a armar el quilombo, pero le tiró en cara lo de Enzo Fernández a Wanda Nara".

Según confió Varela, La Joaqui "habría visto los mensajes de Wanda a Enzo. ¿Qué habría visto? ¿Cómo lo ha visto? Se los mostró Valu Cervantes, por supuesto. Yo no sé si fue por Instagram, si fue por WhatsApp. La verdad que esa info no la tengo. Sí que Joaquina lo sabe, tenía la info y se la tiró".

Asimismo argumentó que a la participante, que trabó amistad con Valentina, le molestó la actitud de Wanda mostrándose comprensiva cuando habría intentado algún acercamiento a su marido.

"Bueno, la cuestión es que cuando le dice eso, lo que me dicen es que realmente Wanda se descoloca porque estaban como en un momento emotivo y no se la vio venir", concluyó a integrante de Intrusos dejando en claro el tenso momento que se vivió en la despedida de la mujer de Enzo Fernández. Al tiempo que arriesgó que lo más probable es que ese cruce nunca se vea al aire porque la idea de la producción es que la salida de Valentina sea algo emotivo.

Claro que también existe la posibilidad de que hagan la 'gran Claudia Fontán', según recordaron en el programa de América TV. Esto fue cuando le aseguraron a la actriz que cortarían el polémico momento en que junta del piso parte de la preparación que se la había caído para poder presentar su plato, y luego en realidad salió todo al aire. ¿Será?

Paula Varela, Wanda Nara y La Joaqui

Cuáles son los motivos que dio Valentina Cervantes para abandonar la competencia en MasterChef Celebrity

Después de días de rumores y versiones cruzadas, Valentina Cervantes decidió enfrentar las cámaras y contar su verdad. Invitada a A la Barbarossa (Telefe), la pareja de Enzo Fernández habló por primera vez sobre su sorpresiva salida de MasterChef Celebrity y, políticamente correcta para evitar cualquier escándalo, desmintió las versiones que la vinculaban a un conflicto con Wanda Nara.

“No fue por eso la salida, nunca sería por eso. No fue real, por lo menos yo no me enteré de nada”, deslizó Valentina, haciendo referencia a los trascendidos que aseguraban que Wanda habría tenido un intercambio de mensajes privados con Enzo.

Así, la influencer explicó que su decisión de abandonar el certamen tuvo que ver con cuestiones familiares y contractuales, y no con ningún escándalo: “Es verdad que me voy. Mi hija Olivia está escolarizada en Inglaterra y estuvo viviendo con su papá sola como un mes. Enzo tiene una agenda muy ocupada y mi nena se tenía que quedar con la niñera, pero no está acostumbrada”, explicó.

Con un tono relajado, Cervantes también se refirió a los rumores que apuntaban a una crisis de pareja: “Hablé con Enzo y me dijo que no, eso es lo que sé yo, que no pasó. Pudo haber pasado, pero tengo el ‘no’ seguro”, lanzó entre risas.

Por último, se esforzó en aclarar que no existe ningún trato personal con Wanda Nara: “Nunca tuve la necesidad de hablar por privado con ella, nunca me la cruzo. Las hijas de ella se juntan con mi hija, pero Wanda está muy ocupada siempre”.