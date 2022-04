Contó que la condición de su padre jamás ha sido un impedimento para cumplir en su rol como padre, esposa, e incluso líder ejemplar de su querida familia.

image.png El hombre con Síndrome de Down que educó a su hijo y superó todo tipo de obstáculos

“Eso no impidió que me criara con más amor y cuidados de lo que es posible imaginar. Gracias a él, crecí con fortaleza emocional y logré todo lo me propuse. Si pudiera elegir un padre, no tengo duda alguna: lo elegiría a él”, explicó el hijo de Jad Issa a un medio sirio.

Según Sader, dice que “el arduo trabajo y el compromiso de su padre para darle el mejor futuro posible lo inspiraron a estudiar bien y convertirse en médico”. Además, agregó: “Creo que habría estado mucho menos entusiasmado con la vida y mucho menos apasionado con lo que hago si no tuviera a mi padre especial”

Su hijo se recibió de dentista, una de las carreras más caras de Siria, y siente orgullo por su papá, a tal punto que declaró: "Si pudiera elegir, lo elegiría a él".