El incómodo momento de Christian Sancho con sus suegros: le puso sus partes íntimas en la cara a uno de ellos

“Iba a conocer a los papás de Celeste y me dicen ´Están en la parte de arriba´, de Sex. Dije ´uy, perfecto´, yo tenía que hacer todo un monólogo que pasaba frotándome con todo el mundo por la parte de abajo, digo tranquilo voy y lo hago total acá no hay nadie”, explicó.

“Empiezo a hacer el monólogo, empiezo voy y vengo, y todo el mundo se reía y aplaudía”, relató y agregó: “Y, cuando me toca la última mesa -la peor parte- que es una exfoliación facial con la cara de la señora, y es una exfoliación facial de la cara de la señora con mi zunga: en este caso con mi suegra”, dice ante las risas de Celeste.

“Cuando empiezo a hacerlo veo que la señora se retrotraía y el hombre me miraba con una cara de ort… bárbara. Me preguntaba qué les pasaba porque no se reían y no la pasaban bien”, dice.

Entonces, relató que al volver al camarín preguntó dónde estaban los padres que no los había visto y, para su sorpresa, le confirmaron que estaban abajo y eran esa pareja que no la pasó nada bien por su performance.