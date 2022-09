Historias Reales

El increíble caso de Shauna: tiene 22 años y el cuerpo de una nena de 8

Tuvo cáncer cerebral a los seis meses y desde entonces sufrió un trastorno que le impide crecer. Mide 1,25 pero no se resigna: "Aunque físicamente no puedo crecer, deseo desesperadamente que me traten como a un adulto".