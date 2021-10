El Juego del Calamar: el reparto de la serie que es furor

Si bien los actores y actrices de la serie son más bien reconocidos en Corea del Sur, aquí va un repaso de ellos con los personajes que encarnan en la serie

Lee Jung, como Seong Gi-Hum

La serie muestra como este personaje pierde el poco dinero que le quedaba a su madre, recibe ultimátum de un prestamista y descubre que su exesposa se mudará con su hija a Estados Unidos. Dado los distintos problemas que atraviesa, Gi-hun acepta la invitación para sumarse al extraño y misterioso juego.

Calamar reparto.jpg

Lee es reconocido por unirse en 2019 se unió al elenco principal de la serie Chief of Staff donde interpretó a Jang Tae-joon, el competitivo asistente principal de un congresista con una fuerte intuición y juicio, hasta el final de la serie el 13 de julio del mismo año.

Park Hae-soo, como Cho Sang-woo

Sang-woo, amigo de la infancia de Gi-hun, es una leyenda del vecindario por asistir a la mejor universidad de Corea del Sur. Más tarde, el banquero de inversiones robó dinero de sus clientes y lo perdió en el mercado de valores, por lo que necesita ganar el juego para evitar el arresto y conservar la casa y el negocio de su madre.

Calamar reparto 2.jpg

Park, de 39 años, es conocido por su papel principal en uno de los K-dramas más populares de la historia, Prison Playbook (2017).

Hoyeon Jung, como Kang Sae-Byeok

Sae-byeok es una joven desertora de Corea del Norte que necesita el dinero para rescatar a su familia. Además, es la aprendiz de Deok-Su y la joven que le roba a Gi-hun en el primer capítulo de esta serie surcoreana.

Calamar reparto 4.jpg

Vogue la apodó como "la próxima top model de Corea". El Juego del Calamar es su debut como actriz.

Wi Ha-joon, como Hwang Jun-ho

En la serie se puede ver como el policía Jun-ho encuentra una tarjeta de juego mientras busca en el apartamento de su hermano desaparecido. Seguido a eso se infiltra en el juego como guardia para acabar con la operación y encontrar a su hermano.

Calamar reparto 3.jpg

Wi, de 30 años, es un actor de películas y dramas coreanos, con papeles en el filme de terror Gonjiam: Haunted Asylum (2018) y el drama romántico Something in the Rain (2018). También interpretó a un asesino en serie este año en la película Midnight.

Oh Young-soo, como Oh Il-nam

Il-Nam es un hombre de 70 años que luego de descubrir que tiene un tumor en la cabeza y que tiene los días contados, decide participar en el Juego del Calamar como una última aventura.

Calamar reparto 5.jpg

Este actor de 76 años interpretó durante su carrera principalmente papeles de monje incluidas las películas Un pequeño monje (2003) y Primavera, verano, otoño, invierno… y primavera (2003).

Heo Sung-tae, como Jang Deok-su

Este personaje es un gánster que está dispuesto a hacer cualquier cosa y a recurrir a cualquier medio con tal de sobrevivir, sin importarle las consecuencias de sus acciones. Pero para llegar a la recta final tiene que enfrentar a su propia aprendiz.

Calamar reparto 6.jpg

Heo es reconocido por ser actor de k-drama, que incluye filmes como Beyond Evil, donde interpreta a un hombre de negocios de sangre fría similar, y Racket Boys, donde hace de entrenador de un equipo de bádminton de niños en los episodios 10-12.

Lee Byung-hun como The Front Man

Lee interpreta al Front Man enmascarado, que dirige las operaciones diarias del juego. Él observa desde arriba en un apartamento de ultralujo y mantiene contacto con los superiores en la operación.

Calamar reparto 7.jpg

El actor de 51 años fue uno de los actores más exitosos de Corea durante décadas, apareciendo en cinco de las 50 películas coreanas más taquilleras de todos los tiempos. También apareció en películas estadounidenses, incluida la G.I. Joe y Terminator Genisys, y fue el primer surcoreano en presentarse en los Premios de la Academia.