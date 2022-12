El jugador número 27: quién es el joven de 18 años que convive con la Selección

Fue llevado por pedido de Pablo Aimar, quien estuvo durante muchos años trabajadores con las juveniles de la Selección. Federico es parte del equipo, está en los festejos, entrena y sale a calentar con los jugadores pero el resto le da la espalda.

Seguramente, le están haciendo ganar el famoso derecho de piso. El deportista es un poco ignorado por el resto de sus compañeros que no le comentan ni celebran sus posteos en las redes, es más: ni lo siguen.

Pero, Federico está ahí, es uno más sufre y celebra los triunfos aprende de Dibu Martínez, Franco Armani y Gerónimo Rulli. y disfruta desde el banco ver jugar muy de cerca a Lio Messi.

Sin dudas, Gomes Gerth está cumpliendo uno de los sueños y es la promesa de este equipo aunque tal vez deba esperar al próximo Mundial para ser convocado.

El enojo de Lionel Messi tras la victoria de la Selección Argentina: "¿Qué mirás, bobo?"

La Selección Argentina se clasificó esta tarde a las semifinales del Mundial Qatar 2022, al vencer a Países Bajos 4-3 por penales luego de empatar 2-2 en el tiempo reglamentario y la prórroga.

El empate que el conjunto europeo alcanzó en el undécimo minuto agregado del período reglamentario, tras un polémico arbitraje del español Antonio Mateu Lahoz.

Luego de los festejos, Lionel Messi declaró al borde del campo de juego y destacó lo logrado por la Selección Argentina y se ilusionó con lo que viene en el Mundial Qatar 2022.

"Mucha alegría, mucha felicidad. No era para ir al alargue ni a los penales, tuvimos que sufrir. Pero pasamos y es algo impresionante", comenzó el capitán argentino.

“No quiero hablar del árbitro porque te sancionan, uno no puede ser sincero, pero la FIFA debería rever esto, no puede poner a un árbitro así en esta instancia”, criticó Lionel Messi.

En tal sentido, el rosarino remarcó que el colegiado Antonio Mateu Lahoz “no estuvo a la altura”.

Sobre lo que se viene para la Scaloneta, el Diez destacó: “Argentina está entre los cuatro mejores del mundo porque demuestra que sabe jugar cada partido con las mismas ganas y la misma intensidad".

"Este equipo entiende los momentos del partido. Cuando tiene que jugar, lo hace. Cuando tiene que defender, también", agregó orgulloso.