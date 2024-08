El kun Agüero quiso hablar sobre Tamara Pettinato y terminó explicando por qué los jugadores no hablan de política

Pero al Kun le importó e insistió en hacerlo. Entonces termino explicando por qué los jugadores deciden no meterse en política.

“Mirá lo de Tamara Pettinato, es tendencia, anduvo por Olivos”, mientras sus compañeros del vivo se reían nerviosos.

quiso seguir, habló de el encierro durante la pandemia y Coscu le dijo que quizás en su lugar no debía meterse en eso.

“A mí nadie me regaló nada yo puedo opinar de lo que sé”, dijo el Kun.

“Antes jugaba y me tenía que calar, por el club, por la imagen del club. Me prohibían hablar, y ahora yo puedo opinar. Siempre quise opinar soy bastante honesto y sincero. Si me parece mal me parece mal”, sumó.