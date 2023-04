El mal momento del Kun Agüero: le sonó una alarma en su teléfono mientras trasmitía en vivo

Empieza a sonar la alarma y Kun se paraliza: “Uyyy la pu… madre. Me suena el teléfono. Escuchen esto: alerta de emergencia en Miami, vieron que les dije que estaba lloviendo”, luego comienza a leer el mensaje que estaba en inglés.

“Tornado warning, ¿cómo?: que hay un tornado por mi área a las cuatro de la tarde, ¿y qué hago?”, pregunta el ex futbolista asustado.

Finalmente estuvo todo bien, la casa que compró el Kun está preparada para esos fenómenos típicos de esa zona. Las autoridades de Miami del Servicio Meteorológico Nacional emiten una alerta para que la gente no esté en la calle y vaya a sus casas o refugios.

Los expertos han señalado que este tipo de tormentas pueden generar fuertes lluvias, inundaciones y cortes de energía, por lo que se han implementado medidas de precaución para proteger a la población como esa alarma.

El Kun Agüero sobre su estado de salud tras la arritmia en vivo: "Con el chip que tengo puesto..."

Sergio Agüero sufrió una "mini arritmia" en plena transmisión de stream junto al presentador español Ibai Llanos este último miércoles y el episodio preocupó a los fanáticos.

De todos modos, en las últimas horas, El Kun se encargó de aclarar el estado de su salud: "Todavía sigo acá", dijo en tono de broma.

Si bien el exjugador de la Selección aclaró en el momento que "estaba bien", la situación no quedó del todo clara. En pleno streaming, el Kun se tocó el pecho y estuvo por varios segundos en silencio.

Desconcertado y sorprendido, Llanos lo miró y le preguntó qué le sucedía. "Creo que me agarró una mini arritmia", dijo el deportista.

Luego, ya más calmo, el Kun emitió primero un mensaje en sus redes sociales: "Ya muchos me preguntaron que tal estoy. No se preocupen, fue una boludez. Está todo bien, los médicos me dijeron que no hay ningún problema".

Y en diálogo con PrimiciasYa, sumó: "Tuve una mini arritmia, pero no es nada importante. Con el chip que tengo puesto los médicos ya lo controlan. Así que no es nada grave por suerte".