La furia de Karina La Princesita tras ser involucrada nuevamente con el Kun Agüero

“Me rompe soberanamente las pelotas. Me hincha más las bolas que me jodan con el Kun. Yo por respetuosa respondo y después el título es típico de alguien que no suelta después de una década. Me infla las bolas, si. Eso y que me pregunten por qué me pusieron princesita”, dijo sin filtro.

Lo cierto es que la mamá de Sol se separó del ex delantero de la Selección Nacional y dueño de Kunisports en 2017, y si bien los motivos fueron muchos y causaron polémica, hoy es un tema superadísimo desde ambas partes.

image.png

Tremendo relato de Karina La Princesita sobre su noviazgo con el Kun Agüero: "Fue durísima esa época"

Karina La Princesita, quien hace unos meses habló del problema de depresión que pasó, recordó su relación con el ex futbolista Sergio Kun Agüero, de quien se separó en 2017 después de cuatro años de noviazgo, y contó por qué la pasó muy mal en ese tiempo.

La cantante tropical contó que sufrió muchos comentarios hirientes de la gente durante esos años de relación: “La gente, en base a las profesiones, idealiza. Suponían que como el Kun era futbolista y ganaba mucha plata, merecía otra pareja, no una persona como yo que venía de barrio”, explicó la artista en el ciclo radial Agarrate Catalina, La Once Diez.

image.png

“Es una pelotu..., pero imaginaban una modelo de 1,80, híper flaca y no una mina normal como yo. Sufrí mucho, fue durísima esa época. Me sentía muy insegura”, agregó Karina La Princesita.

Y afirmó al respecto: “Siempre conté con mucha naturalidad del bullying que sufrí y de la violencia que sufrí en mi casa. Todos tenemos cosas, pero el tema es no naturalizarlo, porque puede que te sientas cómodo en lugares donde no tenés que quedarte. Hay que acostumbrarse a la paz”.

“En ocasiones donde estaba mal, estaba triste, llegué a publicar y contar cómo se me había ido el brillo de los ojos. No es una pavada, y es necesario tomar conciencia. Hablar de la depresión, de la angustia, de la ansiedad en los medios es importante porque visibiliza que hay que trabajar, hacer terapia y cuidarse”, finalizó la cantante.