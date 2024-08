El mal momento que vivió Paula Bernini tras volver a Corrientes: "Me quiero morir"

A través de su cuenta de Instagram, la periodista compartió su frustración con sus seguidores, relatando el mal momento que vivió en el aeropuerto. “No lo van a poder creer: por cuatro minutos no me subieron al vuelo. No lo puedo creer”, expresó Bernini visiblemente conmocionada en una de sus historias.

Según su relato, aunque llegó al aeroparque con una hora de anticipación, no logró estar en la fila a tiempo para abordar el avión. "Dicen que hay que llegar 45 minutos antes. Yo había llegado una hora antes, pero a la fila llegué cuatro minutos después de que cerró el vuelo", explicó, dejando en claro su incredulidad ante la situación.

El incidente no solo alteró su agenda, sino también su ánimo. En medio de la frustración, Bernini expresó su malestar ante la perspectiva de tener que esperar hasta las 10 de la mañana para tomar otro vuelo. “¡Me quiero morir! Ahora tengo que esperar hasta las 10 de la mañana para ir a otro vuelo. Imagínense mi humor que tengo que reprogramar... Ya empezamos tormentosos...”, concluyó en su relato, dejando entrever el agotamiento acumulado tras semanas de intensa cobertura y el mal trago vivido en el aeropuerto.

Paula Bernini se ha convertido en una de las caras visibles en la búsqueda de justicia para Loan Danilo Peña, un caso que ha conmovido a la opinión pública y que ella ha seguido con dedicación y compromiso. Sin embargo, este traspié logístico le recordó que, a veces, hasta las tareas más rutinarias pueden convertirse en una prueba de paciencia y resistencia.