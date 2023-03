El "Mono" Burgos confesó que recayó en una adicción tras recuperarse de cáncer

"Fue algo inesperado. Vienen un día y te dicen, te tienes que operar que es cáncer. Yo tenía que jugar ese fin de semana contra el Mallorca y le dije al doctor: me opero el lunes. Pero los médicos y Luis me dijeron que me tenía que operar ya y decidimos hacerlo lo más rápido posible y fue acertado", contó en su momento.