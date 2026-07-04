Oasis presenta "Don't Look Back in Anger", la película sobre el histórico regreso de los hermanos Gallagher

Hoy se cumple un año desde que Oasis inició su gira “25” en Cardiff, Gales, su primera presentación juntos en 16 años. El documental, producido por Magna Studios y Sony Music Vision, creado por el guionista, productor y director Steven Knight (nominado a los premios BAFTA y a los Óscar® por Peaky Blinders y Mil Golpes), y dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace (LCD Soundsystem: Cállate y toca los éxitos, Nos vemos en el baño), se estrenará en cines IMAX® y en salas seleccionadas en septiembre, antes de estar disponible exclusivamente en Disney+, a finales de este año.