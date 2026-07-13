Liam Gallagher lanzó una contundente predicción sobre el Mundial y explotaron las redes

"Vamos Inglaterra, vamos Wonderwall", publicó el artista, feliz por ver cómo su canción se convirtió en una especie de himno no oficial de la selección.

La escena ya se volvió una de las postales más emotivas del Mundial. Después de los partidos, Harry Kane, Jude Bellingham, Anthony Gordon y buena parte del plantel cantan el clásico de Oasis junto a los hinchas, en un ritual que fortalece el vínculo entre la tribuna y los jugadores.

El fenómeno llegó incluso hasta Noel Gallagher. El hermano de Liam, compositor de Wonderwall y reconocido fanático del Manchester City, aseguró que le encanta ver cómo la canción acompaña al seleccionado inglés.

"La canción pertenece al pueblo y fue un momento mágico entre la gente y los jugadores", sostuvo el músico al referirse a la comunión que se generó durante el torneo.

Harry Kane también reconoció que ese momento quedó entre los más especiales de su carrera con la camiseta inglesa. El delantero aseguró que la conexión emocional entre el plantel y los fanáticos atraviesa uno de sus mejores momentos y que cantar juntos después de cada victoria se convirtió en una tradición inolvidable.

Lanzada en 1995 como parte del histórico álbum (What's the Story) Morning Glory?, Wonderwall trascendió hace tiempo el universo del rock para convertirse en una de las canciones más populares del planeta. Tres décadas después, volvió a encontrar un nuevo escenario: las tribunas del Mundial, donde miles de ingleses sueñan con que el tema de Oasis acompañe el camino hacia una nueva estrella.