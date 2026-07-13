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Liam Gallagher lanzó una contundente predicción sobre el Mundial y explotaron las redes

Liam Gallagher rompió el silencio y predijo cuál será el equipo que levantará la Copa del Mundo. Enterate.

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Liam Gallagher lanzó una contundente predicción sobre el Mundial y explotaron las redes

El Mundial 2026 despertó la ilusión de millones de ingleses y también la de una de las máximas leyendas del rock. Liam Gallagher, histórico líder de Oasis, sorprendió con una serie de publicaciones en sus redes sociales donde no solo mostró su fanatismo por la selección inglesa, sino que además lanzó una predicción que rápidamente se volvió viral.

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Tras la clasificación de Inglaterra a una nueva instancia del torneo, el músico aseguró que su país terminará levantando la Copa del Mundo y dejó un mensaje cargado de optimismo que revolucionó a los hinchas.

"Vamos a ganar este Mundial. No sé cómo, pero me da igual. Tienen que lograrlo", escribió el cantante en su cuenta de X, convencido de que el equipo dirigido por Thomas Tuchel puede hacer historia.

Las publicaciones no terminaron ahí. Gallagher también celebró que "Wonderwall", uno de los mayores éxitos de Oasis, se haya transformado en el canto que une a los futbolistas con los miles de fanáticos ingleses que acompañan al equipo en Estados Unidos.

"Vamos Inglaterra, vamos Wonderwall", publicó el artista, feliz por ver cómo su canción se convirtió en una especie de himno no oficial de la selección.

La escena ya se volvió una de las postales más emotivas del Mundial. Después de los partidos, Harry Kane, Jude Bellingham, Anthony Gordon y buena parte del plantel cantan el clásico de Oasis junto a los hinchas, en un ritual que fortalece el vínculo entre la tribuna y los jugadores.

El fenómeno llegó incluso hasta Noel Gallagher. El hermano de Liam, compositor de Wonderwall y reconocido fanático del Manchester City, aseguró que le encanta ver cómo la canción acompaña al seleccionado inglés.

"La canción pertenece al pueblo y fue un momento mágico entre la gente y los jugadores", sostuvo el músico al referirse a la comunión que se generó durante el torneo.

Harry Kane también reconoció que ese momento quedó entre los más especiales de su carrera con la camiseta inglesa. El delantero aseguró que la conexión emocional entre el plantel y los fanáticos atraviesa uno de sus mejores momentos y que cantar juntos después de cada victoria se convirtió en una tradición inolvidable.

Lanzada en 1995 como parte del histórico álbum (What's the Story) Morning Glory?, Wonderwall trascendió hace tiempo el universo del rock para convertirse en una de las canciones más populares del planeta. Tres décadas después, volvió a encontrar un nuevo escenario: las tribunas del Mundial, donde miles de ingleses sueñan con que el tema de Oasis acompañe el camino hacia una nueva estrella.

En pocas palabras

  • Liam Gallagher: Predijo que Inglaterra ganará la Copa del Mundo 2026.
  • Unión de hinchas: El tema "Wonderwall" de Oasis se convirtió en el cántico que une a jugadores y fanáticos.
  • Momento emotivo: Jugadores como Harry Kane celebran con el público cantando el hit de Oasis tras las victorias.
Resumen generado por Thinkindot AI
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