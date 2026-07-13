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Trump anunció un nuevo bloqueo contra Irán y propuso cobrar un 20% de la carga para custodiar el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos aseguró que la vía marítima permanecerá abierta y afirmó que su país actuará como garante de la seguridad en la zona. La medida profundiza la tensión con Teherán en medio de nuevos ataques y amenazas cruzadas.

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El presidente estadounidense afirmó que la vía marítima permanecerá abierta y que su país actuará como garante de la seguridad en la zona. (Foto: Reuters)

El presidente estadounidense afirmó que la vía marítima permanecerá abierta y que su país actuará como garante de la seguridad en la zona. (Foto: Reuters)

Donald Trump anunció que Estados Unidos reinstalará un bloqueo contra Irán en el estrecho de Ormuz e impondrá una tasa equivalente al 20% de la carga transportada por los buques que utilicen esa vía marítima bajo protección estadounidense. El presidente sostuvo que la medida busca garantizar la seguridad del corredor estratégico y aseguró que el paso seguirá abierto "con o sin Irán".

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A través de una publicación en Truth Social, el mandatario explicó que la iniciativa impedirá únicamente el ingreso y la salida de embarcaciones o clientes iraníes. "Todos los demás países tendrán un uso justo y abierto del estrecho", escribió.

"El guardián del estrecho de Ormuz"

Trump también afirmó que Estados Unidos pasará a ser conocido como "el guardián del estrecho de Ormuz" y consideró que el cobro de una tasa sobre la carga es una compensación razonable por los costos de seguridad en la región. "Es una cuestión de justicia", sostuvo.

Según detalló, el reembolso será equivalente al 20% de toda la carga transportada por la zona. Sin embargo, no precisó cómo se implementará el cobro ni qué organismo estará a cargo de su recaudación. "El proceso y la formación comenzarán de inmediato", agregó.

El anuncio se produjo pocas horas después de que el presidente adelantara el plan durante una entrevista con Fox and Friends. En esa conversación, insistió en que Washington asumirá el papel de custodio de la vía marítima y recibirá una compensación económica por esa tarea.

Donald Trump explicó que la iniciativa impedirá únicamente el ingreso y la salida de embarcaciones o clientes iraníes. (Foto: Reuters)

Donald Trump explicó que la iniciativa impedirá únicamente el ingreso y la salida de embarcaciones o clientes iraníes. (Foto: Reuters)

Nuevos ataque a Irán

En la misma entrevista, Trump aseguró que las fuerzas estadounidenses atacaron objetivos militares iraníes durante la noche del domingo al lunes. "La mayor parte de su equipamiento ya no existe. Su cañón antiaéreo, los golpeamos muy duro anoche", afirmó. Además, señaló que existía un acuerdo con Teherán que posteriormente fue incumplido.

Las declaraciones del mandatario se conocieron en un contexto de fuerte tensión entre ambos países. Horas antes, las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron a los países del Golfo que cualquier colaboración con Estados Unidos en la administración del estrecho de Ormuz será considerada "un acto de guerra".

El vocero del comando militar Khatam Al-Anbiya sostuvo que Teherán "bajo ninguna circunstancia permitirá que Estados Unidos interfiera en el manejo" de esa ruta marítima.

Por su parte, los Guardianes de la Revolución acusaron a Washington de poner en riesgo el abastecimiento mundial de petróleo y gas mediante su intervención en el estrecho. También remarcaron que Irán "seguirá ejerciendo su soberanía y la gestión" de la zona.

Las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron a los países del Golfo que cualquier colaboración con Estados Unidos en la administración del estrecho de Ormuz será considerada

Las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron a los países del Golfo que cualquier colaboración con Estados Unidos en la administración del estrecho de Ormuz será considerada "un acto de guerra". (Foto: Reuters)

La escalada verbal ocurre mientras se intensifican los enfrentamientos entre ambos países. Se trata de una serie de ataques de una magnitud que no se observaba desde el alto el fuego alcanzado en abril en el conflicto de Medio Oriente.

En ese marco, el Comando Central de Estados Unidos confirmó una nueva ronda de bombardeos contra sistemas de defensa aérea, radares costeros y capacidades iraníes vinculadas a misiles y drones. En respuesta, la Guardia Revolucionaria informó ataques contra bases estadounidenses ubicadas en Baréin, Jordania, Kuwait y Omán.

La situación se agravó apenas semanas después de la firma de un acuerdo interino de 60 días entre Washington y Teherán, cuya continuidad quedó ahora bajo incertidumbre.

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