La tajante respuesta de Wanda Nara a la nueva denuncia de Mauro Icardi por el viaje con sus hijas

"A mí me están diciendo que él está súper contento (del viaje de sus hijas) y hablan todo el tiempo por mensajes. Es más, hasta pensé que llovía en Miami por la cantidad de veces que llamó. Si necesita Elba, porque capaz no tiene comunicación con su cliente, le puedo mandar del expediente la cantidad de llamadas y videollamadas que tenemos a las 2 de la mañana de ayer y antes de ayer que me tocó despertar a las chicas", continuó desafiante.

"Se ve que no se dio cuenta que estábamos en París y por el cambio de hora llamó bastantes veces pero no hay problema", cerró Wanda Nara sobre las recientes comunicaciones que habría tenido el futbolista con las niñas.

La picante respuesta de Elba Marcovecchio tras el relato de Wanda Nara

Elba Marcovecchio, que se encontraba al aire escuchando la palabra de Wanda Nara, salió al cruce de lo expuesto por la mediática en los audios que se escucharon y no dudó en cuestionar su actitud.

"Lo único que hace es mentir. Hace dos años que no habla con Mauro en forma directa así que lo único que falta es que nos informe con quién habla Mauro, es insólito", puntualizó firme la abogada de Mauro Icardi.

"Demuestra que como no puede decir dónde está y no puede justificar lo que hace, lo único que está haciendo es agredir, es absurdo lo que está diciendo. La conversación entre Mauro y sus hijas no es como debería ser", cerró la letrada.