La tajante respuesta de Wanda Nara a la nueva denuncia de Mauro Icardi por el viaje con sus hijas

Wanda Nara salió rápidamente a contrarrestar la postura de Mauro Icardi y nueva presentación en la Justicia en medio de una enorme molestia porque no se le habría informado del viaje a París con sus hijas.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Wanda Nara se refirió en Intrusos a la polémica de su viaje al exterior con sus hijas y enfrentó la fuerte crítica de Elba Marcovecchio, abogada de Mauro Icardi.
Wanda Nara salió rápidamente a contrarrestar la postura de Mauro Icardi y nueva presentación en la Justicia en medio de una enorme molestia porque no se le habría informado del viaje a París con sus hijas.
En unos audios que envió a Intrusos (América Tv), la mediática aclaró que estaba todo debidamente avisado a la Justicia y apuntó contra su ex y una de sus abogadas, Elba Marcovecchio, tras su picante testimonio al aire minutos antes.
"Recién llegué de Disney, estoy con los cuatro chicos, caminamos un montón hoy, 12 kilómetros. No voy a responder pavadas, son las mismas personas que decían que no existía una deuda y la deduda existía y sigue existiendo, así que no voy a pelear. Estoy de vacaciones y todo fue avisado y todo fue correcto", comentó Wanda Nara contrarrestando la versión desde el lado del jugador.
Y destacó: "Todo lo que intentan decir en contra siempre se demuestra que mienten o buscan espacio en la tele, me parece que deberían ocuparse de otras cosas".
"A mí me están diciendo que él está súper contento (del viaje de sus hijas) y hablan todo el tiempo por mensajes. Es más, hasta pensé que llovía en Miami por la cantidad de veces que llamó. Si necesita Elba, porque capaz no tiene comunicación con su cliente, le puedo mandar del expediente la cantidad de llamadas y videollamadas que tenemos a las 2 de la mañana de ayer y antes de ayer que me tocó despertar a las chicas", continuó desafiante.
"Se ve que no se dio cuenta que estábamos en París y por el cambio de hora llamó bastantes veces pero no hay problema", cerró Wanda Nara sobre las recientes comunicaciones que habría tenido el futbolista con las niñas.
Elba Marcovecchio, que se encontraba al aire escuchando la palabra de Wanda Nara, salió al cruce de lo expuesto por la mediática en los audios que se escucharon y no dudó en cuestionar su actitud.
"Lo único que hace es mentir. Hace dos años que no habla con Mauro en forma directa así que lo único que falta es que nos informe con quién habla Mauro, es insólito", puntualizó firme la abogada de Mauro Icardi.
"Demuestra que como no puede decir dónde está y no puede justificar lo que hace, lo único que está haciendo es agredir, es absurdo lo que está diciendo. La conversación entre Mauro y sus hijas no es como debería ser", cerró la letrada.