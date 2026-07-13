Le tiró una botella de gaseosa a los ladrones para salvar a su marido y todo quedó filmado

Las imágenes de una cámara de seguridad registraron toda la secuencia. Finalmente, los delincuentes desistieron del robo del vehículo y escaparon del lugar. Sin embargo, antes de huir lograron llevarse la llave de otro auto que Roberto tenía en uno de sus bolsillos.

La palabra de la víctima con A24

En diálogo con A24, la víctima explicó que su reacción fue impulsiva y estuvo motivada por el temor de perder el vehículo de su hija. "Vi que era un riesgo, soy impulsivo. Trato de defenderme con lo que pueda, con lo que tengo. Justo venía con el auto de mi hija, no quería que me llevaran el auto. Ya sufrí varios robos y es feo perder lo que uno logra con tanto sacrificio. Pensé en el auto de mi hija y no tenía la mente en otro lado que hacer eso".

Roberto también recordó un violento antecedente que sufrió hace más de dos décadas y aseguró que esa experiencia influyó en su decisión de resistirse. "En el año 2000 tuve la desgracia que se metieron adentro de mi casa, que es lo peor que le puede pasar a una persona. Yo recibí todos los golpes habidos y por haber".

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"Somos gente de trabajo, no tenemos mucho. Todo lo que tenemos es con sacrificio", acotó Roberto.

Durante el forcejeo, explicó que permaneció atento a los movimientos de los delincuentes por miedo a que alguno estuviera armado: "Trataba de mirarle las manos a ellos que no saquen nada. Y al que tenía agarrado yo, si sacaban un arma, lo iba a sobregirar y si pegaban un tiro, le iban a pegar a él para sobreguardarme a mí", explicó.

Por último, reclamó mayores medidas de seguridad y sostuvo que los delincuentes se movilizaban en un Volkswagen Bora de color bordó que, según dijo, los esperaba una cuarta persona.

"Los responsables de seguridad tienen que hacer algo porque no puede ser que no se ubique un auto que anda haciendo lo mismo por todos lados", reclamó.