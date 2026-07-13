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Le tiró una botella de gaseosa a los ladrones para salvar a su marido y todo quedó filmado

Tres delincuentes intentaron asaltar a un matrimonio cuando llegaba a su casa en Gerli. El hombre se resistió para evitar que le llevaran el auto de su hija y su esposa intervino arrojándoles una botella de gaseosa y otros objetos.

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El violento robo quedó registrado por las cámaras de seguridad. (Foto: A24).

El violento robo quedó registrado por las cámaras de seguridad. (Foto: A24).

Un matrimonio vivió el sábado pasado una violenta situación de inseguridad cuando llegaba a su casa en Gerli, partido de Avellaneda, y fue sorprendido por tres delincuentes que intentaron robarles el auto. El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad y terminó con una desesperada reacción de la mujer, que arrojó una botella de gaseosa contra los asaltantes para defender a su marido.

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El hecho ocurrió sobre la calle Caxaraville al 2000. Roberto y su esposa regresaban de hacer las compras para reunirse con su familia por la anoche y mirar el partido de la Selección argentina cuando fueron interceptados por los delincuentes mientras abrían el portón de la vivienda.

Según contó la víctima, los ladrones se acercaron caminando y lo abordaron de frente. Roberto decidió resistirse y comenzó un forcejeo con los atacantes, que lo golpearon con puñetazos mientras intentaban quitarle sus pertenencias.

En medio del enfrentamiento, su esposa cayó al piso y, al advertir que seguían golpeando a su marido, comenzó a arrojarles una botella de gaseosa y otros elementos que llevaba en las bolsas de las compras para intentar ahuyentarlos.

Las imágenes de una cámara de seguridad registraron toda la secuencia. Finalmente, los delincuentes desistieron del robo del vehículo y escaparon del lugar. Sin embargo, antes de huir lograron llevarse la llave de otro auto que Roberto tenía en uno de sus bolsillos.

La palabra de la víctima con A24

En diálogo con A24, la víctima explicó que su reacción fue impulsiva y estuvo motivada por el temor de perder el vehículo de su hija. "Vi que era un riesgo, soy impulsivo. Trato de defenderme con lo que pueda, con lo que tengo. Justo venía con el auto de mi hija, no quería que me llevaran el auto. Ya sufrí varios robos y es feo perder lo que uno logra con tanto sacrificio. Pensé en el auto de mi hija y no tenía la mente en otro lado que hacer eso".

Roberto también recordó un violento antecedente que sufrió hace más de dos décadas y aseguró que esa experiencia influyó en su decisión de resistirse. "En el año 2000 tuve la desgracia que se metieron adentro de mi casa, que es lo peor que le puede pasar a una persona. Yo recibí todos los golpes habidos y por haber".

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"Somos gente de trabajo, no tenemos mucho. Todo lo que tenemos es con sacrificio", acotó Roberto.

Durante el forcejeo, explicó que permaneció atento a los movimientos de los delincuentes por miedo a que alguno estuviera armado: "Trataba de mirarle las manos a ellos que no saquen nada. Y al que tenía agarrado yo, si sacaban un arma, lo iba a sobregirar y si pegaban un tiro, le iban a pegar a él para sobreguardarme a mí", explicó.

Por último, reclamó mayores medidas de seguridad y sostuvo que los delincuentes se movilizaban en un Volkswagen Bora de color bordó que, según dijo, los esperaba una cuarta persona.

"Los responsables de seguridad tienen que hacer algo porque no puede ser que no se ubique un auto que anda haciendo lo mismo por todos lados", reclamó.

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