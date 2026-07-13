La Selección Argentina se prepara para enfrentar a Inglaterra: cómo sigue el itinerario previo a la semifinal

El plantel nacional cerrará las puertas de su búnker histórico debido a que las directrices del campeonato no contemplan un retorno a dicha localidad. Este lunes dejará la concentración de manera definitiva porque independientemente de lo que suceda contra Inglaterra, la delegación ya sabe los posibles destinos que lo esperan. Los planes de viaje están completamente diagramados por los directivos de la Asociación del Fútbol Argentino para afrontar cualquiera de las dos alternativas deportivas que se diriman sobre el césped de Georgia.

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El resultado deportivo ante el combinado británico en la semifinal del miércoles dividirá el itinerario de la Albiceleste hacia el partido por el título o el encuentro consuelo.

El organigrama final del torneo contempla dos escenarios sumamente claros para la delegación de cara al cierre de la cita ecuménica. Si se impone en semifinales, tendrá que trasladarse a Nueva Jersey, sede de la final; en cambio, si pierde, retornará a Miami. Los detalles de la organización ratifican que la final se disputará el domingo 19 a las 16 de Argentina en el MetLife Stadium, donde el objetivo primordial será enfrentar al vencedor del choque entre Francia y España. Por su parte, el encuentro por el tercer puesto tendrá lugar un día antes, el sábado, en el Hard Rock Stadium, el mismo recinto costero donde la Albiceleste eliminó a Cabo Verde en el inicio de los playoffs.