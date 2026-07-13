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La Selección Argentina se prepara para enfrentar a Inglaterra: cómo sigue el itinerario previo a la semifinal

El plantel de la Selección Argentina entrena este lunes en Kansas City y luego viaja para afrontar la semifinal. Los detalles del cronograma de la Scaloneta.

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Foto: Reuters

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El tramo definitivo de la Copa del Mundo impone una reconfiguración absoluta en la logística y los movimientos diarios del combinado nacional. A la espera del entrenamiento de este lunes al mediodía, la Selección Argentina ya sabe cómo continuará su cronograma y una vez que el plantel realice la práctica, que será la más importante para definir el equipo frente a Inglaterra, volará rumbo a Atlanta. Este viaje no representa una mudanza transitoria más, sino que marca un punto de inflexión operativo para la delegación conducida por Lionel Scaloni en territorio norteamericano.

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Con el despegue del avión, el vigente campeón del mundo se despedirá de Kansas City, la ciudad en la que hizo base desde antes del comienzo del Mundial y a la que volvió continuamente, pese a que le tocó disputar partidos en otros lugares. La dinámica de trabajo a lo largo del certamen contempló este centro de entrenamiento como el núcleo de operaciones principal. Durante la fase de grupos, Argentina viajó a las sedes de los encuentros y siempre regresó a Kansas City para recuperar el físico de los futbolistas y preparar los planteos tácticos de las jornadas subsiguientes.

Sin embargo, el tramo de los cruces de eliminación directa obligó a realizar excepciones logísticas debido a las distancias geográficas de las sedes asignadas por la FIFA. Cuando se cruzó con Cabo Verde en dieciseisavos de final, la Albiceleste se quedó en Miami, donde fue el partido, y desde ahí viajó a Atlanta para medirse con Egipto por los octavos de final, pero más tarde regresó a Kansas para afrontar los cuartos ante Suiza. Esa vuelta a la base habitual quedará en el recuerdo a partir de las próximas horas del lunes.

Por qué la Selección Argentina abandona su concentración de Kansas City definitivamente

El seleccionado nacional vaciará sus instalaciones habituales debido a que el desarrollo final del torneo determina nuevas sedes fijas para los dos compromisos de cierre.

El plantel nacional cerrará las puertas de su búnker histórico debido a que las directrices del campeonato no contemplan un retorno a dicha localidad. Este lunes dejará la concentración de manera definitiva porque independientemente de lo que suceda contra Inglaterra, la delegación ya sabe los posibles destinos que lo esperan. Los planes de viaje están completamente diagramados por los directivos de la Asociación del Fútbol Argentino para afrontar cualquiera de las dos alternativas deportivas que se diriman sobre el césped de Georgia.

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El resultado deportivo ante el combinado británico en la semifinal del miércoles dividirá el itinerario de la Albiceleste hacia el partido por el título o el encuentro consuelo.

El organigrama final del torneo contempla dos escenarios sumamente claros para la delegación de cara al cierre de la cita ecuménica. Si se impone en semifinales, tendrá que trasladarse a Nueva Jersey, sede de la final; en cambio, si pierde, retornará a Miami. Los detalles de la organización ratifican que la final se disputará el domingo 19 a las 16 de Argentina en el MetLife Stadium, donde el objetivo primordial será enfrentar al vencedor del choque entre Francia y España. Por su parte, el encuentro por el tercer puesto tendrá lugar un día antes, el sábado, en el Hard Rock Stadium, el mismo recinto costero donde la Albiceleste eliminó a Cabo Verde en el inicio de los playoffs.

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