En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Internación
Amenazas
Reapareció

El nuevo mensaje de Andrés Ducatenzeiler tras su internación y amenazas

El expresidente de Independiente se expresó este martes por la mañana en su cuenta de Instagram.

Estoy bien

"Estoy bien", dijo Andrés Ducatenzeiler tras su internación del pasado viernes.

Luego de la internación que tuvo el viernes pasado por un presunto cuadro de ansiedad y las amenazas dirigidas a periodistas y youtubers, Andrés Ducatenzeiler reapareció este martes con un nuevo mensaje sobre su estado de salud.

Leé también Fabián Doman abandonó su programa tras un tenso cruce con Andrés "Duka" Ducatenzeiler: "Aguanté bastante..."
fabian doman abandono su programa tras un tenso cruce con andres duka ducatenzeiler: aguante bastante...

“Buenos días, les quiero agradecer por todos los mensajes. Sentí el cariño”, escribió en su cuenta de Instagram, donde además detalló: “Por unos días, no voy a contestar el celular, para poder descansar un poco más. Pero sepan que estoy bien”.

Por último, “Duka” adelantó que el próximo jueves regresará con su programa Visitantes, en Carnaval Stream.

El viernes pasado, visiblemente angustiado, el exdirigente había encendido las alarmas cuando grabó un video en el que denunciaba la difusión de información falsa sobre su vida privada y, en medio del descargo, lanzó fuertes amenazas.

WhatsApp Image 2025-11-25 at 11.19.51

“Digan lo que quieran de mí, el próximo periodista o youtuber que diga una mentira sobre mí, yo lo voy a buscar y lo voy a matar con mis propias manos”, expresó en esa grabación que se viralizó en pocos minutos.

Embed

Las imágenes generaron preocupación entre seguidores y allegados, y poco después su entorno confirmó que Ducatenzeiler había sido trasladado al Sanatorio Los Arcos tras sufrir un episodio de ansiedad. Más tarde, su familia y su equipo difundieron un comunicado para llevar tranquilidad: aseguraron que estaba estable, contenido y fuera de peligro.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Internación Amenazas Independiente Instagram
Notas relacionadas
"Los voy a matar": la grave amenaza de Andrés Ducatenzeiler antes de ser internado
Si ya viste El Eternauta con Ricardo Darín en Netflix, esta es la nueva serie de los mismos creadores
Se disfrazó de su madre para cobrar la pensión y descubrieron un macabro hallazgo

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar