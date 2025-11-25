El nuevo mensaje de Andrés Ducatenzeiler tras su internación y amenazas

WhatsApp Image 2025-11-25 at 11.19.51

“Digan lo que quieran de mí, el próximo periodista o youtuber que diga una mentira sobre mí, yo lo voy a buscar y lo voy a matar con mis propias manos”, expresó en esa grabación que se viralizó en pocos minutos.

Las imágenes generaron preocupación entre seguidores y allegados, y poco después su entorno confirmó que Ducatenzeiler había sido trasladado al Sanatorio Los Arcos tras sufrir un episodio de ansiedad. Más tarde, su familia y su equipo difundieron un comunicado para llevar tranquilidad: aseguraron que estaba estable, contenido y fuera de peligro.