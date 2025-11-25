El nuevo mensaje de Andrés Ducatenzeiler tras su internación y amenazas

Luego de la internación que tuvo el viernes pasado por un presunto cuadro de ansiedad y las amenazas dirigidas a periodistas y youtubers, Andrés Ducatenzeiler reapareció este martes con un nuevo mensaje sobre su estado de salud.
El expresidente de Independiente se expresó este martes por la mañana en su cuenta de Instagram.
"Estoy bien", dijo Andrés Ducatenzeiler tras su internación del pasado viernes.
Luego de la internación que tuvo el viernes pasado por un presunto cuadro de ansiedad y las amenazas dirigidas a periodistas y youtubers, Andrés Ducatenzeiler reapareció este martes con un nuevo mensaje sobre su estado de salud.
“Buenos días, les quiero agradecer por todos los mensajes. Sentí el cariño”, escribió en su cuenta de Instagram, donde además detalló: “Por unos días, no voy a contestar el celular, para poder descansar un poco más. Pero sepan que estoy bien”.
Por último, “Duka” adelantó que el próximo jueves regresará con su programa Visitantes, en Carnaval Stream.
El viernes pasado, visiblemente angustiado, el exdirigente había encendido las alarmas cuando grabó un video en el que denunciaba la difusión de información falsa sobre su vida privada y, en medio del descargo, lanzó fuertes amenazas.
“Digan lo que quieran de mí, el próximo periodista o youtuber que diga una mentira sobre mí, yo lo voy a buscar y lo voy a matar con mis propias manos”, expresó en esa grabación que se viralizó en pocos minutos.
Las imágenes generaron preocupación entre seguidores y allegados, y poco después su entorno confirmó que Ducatenzeiler había sido trasladado al Sanatorio Los Arcos tras sufrir un episodio de ansiedad. Más tarde, su familia y su equipo difundieron un comunicado para llevar tranquilidad: aseguraron que estaba estable, contenido y fuera de peligro.