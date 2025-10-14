El número que nunca deberías elegir si querés ganar el Quini 6

Pero no es el único número que conviene evitar. Los expertos también advierten sobre las combinaciones populares, como las fechas de cumpleaños (entre el 1 y el 31) o los patrones en línea (1, 2, 3, 4, 5, 6). Esas secuencias, aunque tentadoras, son las más jugadas por miles de personas. Y si por alguna razón llegaran a salir, el premio se pulveriza entre cientos de ganadores.

El especialista en azar Carlos Damonte, quien lleva 25 años analizando sorteos, explicó: “Ganar con una combinación común es casi como no ganar. Una vez el pozo mayor se dividió entre más de 200 personas por elegir una secuencia típica de cumpleaños. Cada uno se llevó menos de 30 mil pesos”.

El Quini 6, al ser un juego de azar puro, no tiene fórmulas infalibles, pero sí errores evitables. Y uno de ellos es elegir números con alta demanda. La lógica es sencilla: cuanto menos común sea tu número, mayor será el premio si resulta ganador.

Por eso, los expertos recomiendan apostar por combinaciones altas y atípicas, usar números al azar o dejar que el sistema elija automáticamente. Las estadísticas muestran que los jugadores que confían en el azar computarizado tienen mayores probabilidades de quedarse con pozos enteros, sin compartirlos.