El número que nunca deberías elegir si querés ganar el Quini 6

Se supo cuál es el número que todos eligen y por eso nunca se vuelven millonarios con el Quini 6. Enterate.

Hay quienes lo juegan por cábala, otros por impulso y algunos que aseguran tener un método infalible. Sin embargo, las estadísticas son implacables: hay un número que jamás deberías elegir si querés ganar el Quini 6, y los expertos en sorteos coinciden en que hacerlo puede condenarte a perder… incluso si ganás.

Durante años, el Quini 6 ha repartido millones entre los argentinos, convirtiéndose en uno de los juegos más populares del país. Cada miércoles y domingo, miles de jugadores apuestan a la suerte, al destino o a sus propios números de la suerte. Pero detrás de esa ilusión hay una ciencia: los analistas de sorteos llevan décadas estudiando los patrones de los ganadores, y uno de esos patrones revela un dato escalofriante.

De acuerdo con un estudio estadístico publicado por el sitio especializado en probabilidades Lotería Data, el número 13 es el menos conveniente para elegir en el Quini 6. No porque salga poco, sino porque demasiadas personas lo eligen. ¿El resultado? Si llegara a salir, el pozo se reparte entre tantos ganadores que el premio individual se vuelve insignificante.

El 13 es un número cargado de supersticiones, y eso genera un fenómeno curioso: miles de jugadores lo eligen justamente “para desafiar la mala suerte”, lo que provoca una saturación. Según los informes, en cada sorteo, más del 4% de los boletos contienen el número 13, una cifra muy por encima del promedio.

Pero no es el único número que conviene evitar. Los expertos también advierten sobre las combinaciones populares, como las fechas de cumpleaños (entre el 1 y el 31) o los patrones en línea (1, 2, 3, 4, 5, 6). Esas secuencias, aunque tentadoras, son las más jugadas por miles de personas. Y si por alguna razón llegaran a salir, el premio se pulveriza entre cientos de ganadores.

El especialista en azar Carlos Damonte, quien lleva 25 años analizando sorteos, explicó: “Ganar con una combinación común es casi como no ganar. Una vez el pozo mayor se dividió entre más de 200 personas por elegir una secuencia típica de cumpleaños. Cada uno se llevó menos de 30 mil pesos”.

El Quini 6, al ser un juego de azar puro, no tiene fórmulas infalibles, pero sí errores evitables. Y uno de ellos es elegir números con alta demanda. La lógica es sencilla: cuanto menos común sea tu número, mayor será el premio si resulta ganador.

Por eso, los expertos recomiendan apostar por combinaciones altas y atípicas, usar números al azar o dejar que el sistema elija automáticamente. Las estadísticas muestran que los jugadores que confían en el azar computarizado tienen mayores probabilidades de quedarse con pozos enteros, sin compartirlos.

