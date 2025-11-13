El paso a paso para hacer donas caseras irresistibles con ingredientes que ya tenés en casa

Paso a paso para hacer donas caseras

Activar la levadura: en un recipiente, mezclar la levadura con una cucharadita de azúcar y un poco de leche tibia. Dejar reposar unos 10 minutos, hasta que empiece a espumar.

Preparar la masa: en un bol grande, colocar la harina, el azúcar, la sal, los huevos, la manteca derretida, la esencia de vainilla y la levadura activada. Incorporar la leche restante de a poco, mezclando hasta formar una masa suave.

Amasar: trabajar la masa durante 10 minutos, hasta que quede lisa y elástica. Si está muy pegajosa, se puede agregar un poco más de harina.

Primer levado: cubrir el bol con un paño y dejar reposar una hora, o hasta que duplique su tamaño.

Dar forma: estirar la masa sobre una superficie enharinada hasta dejarla de 1,5 cm de espesor. Cortar las donas con un cortante circular (o con un vaso) y hacer el agujero central con un tapita o cortante pequeño.

Segundo levado: dejar reposar las donas cortadas durante 20 o 30 minutos antes de cocinarlas.

Cocción: freír en aceite caliente (a unos 170 °C) durante 1 minuto por lado, hasta que estén doradas. Retirar y escurrir sobre papel absorbente.

Si se prefiere una versión más liviana, también pueden cocinarse al horno: se pincelan con un poco de manteca derretida y se hornean a 180 °C por unos 10-12 minutos, hasta que estén doradas.

Ideas para decorar o glasear

Una vez frías, las donas pueden disfrutarse simples o con distintas coberturas. Las más populares son el glaseado clásico de azúcar (mezclando azúcar impalpable con unas gotas de leche o jugo de limón), el baño de chocolate, o incluso una capa fina de dulce de leche.

También pueden espolvorearse con azúcar común o impalpable apenas salen de la fritura, lo que les da ese brillo y textura característicos.

Consejos finales para que salgan perfectas

Temperatura del aceite: si está muy caliente, se dorarán rápido por fuera pero quedarán crudas por dentro. Si está muy frío, absorberán más aceite.

No amasar de más: al cortar las donas, evitá volver a unir demasiadas veces los restos de masa, porque pierden aire y salen más densas.

Dejalas enfriar antes de glasear: así el baño se fija mejor y no se escurre.

Crujientes por fuera, tiernas por dentro y con ese toque de nostalgia que remite a las meriendas de antes, las donas caseras son una receta ideal para preparar en casa y compartir. Con ingredientes simples y un paso a paso accesible, cualquiera puede lograr un resultado digno de panadería, pero con el plus de hacerlo con sus propias manos.