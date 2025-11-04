Pocos ingredientes y un resultado irresistible: la receta de chipá relleno que no falla

Paso a paso: cómo lograr chipas perfectos
-
Encender el horno y precalentarlo a 180 °C.
-
En un bowl, mezclar el almidón de mandioca con el queso rallado y la sal.
-
Agregar los huevos, la manteca derretida y la leche, integrando hasta lograr una masa blanda pero no pegajosa. Si queda muy seca, se puede sumar una cucharada más de leche.
-
Formar pequeñas porciones con la masa, aplastarlas ligeramente en la palma de la mano y colocar en el centro un cubo de jamón y otro de queso.
-
Cerrar la masa con cuidado, dando forma redondeada, y ubicar los chipas en una bandeja para horno previamente enmantecada o con papel manteca.
-
Hornear durante 15 a 20 minutos, hasta que estén dorados por fuera y tiernos por dentro.
¿Cómo conservarlos y cuándo disfrutarlos?
El chipa relleno se puede comer caliente, cuando el queso aún está fundido, o dejar enfriar y guardar en un recipiente hermético hasta tres días. También se puede congelar crudo o ya horneado.
Ideal para acompañar el mate, un desayuno o una merienda, estos chipas rellenos se volvieron una opción muy buscada en los hogares argentinos. Son perfectos para compartir en familia, llevar a la oficina o servir en una picada.
Más allá de la versión tradicional, hay variantes que incorporan distintos tipos de queso (como mozzarella o provolone), e incluso algunos reemplazan el jamón por panceta o agregan hierbas secas para darles un toque distinto.
Un clásico que se reinventa
El chipa relleno de jamón y queso combina lo mejor de dos mundos: la receta típica del litoral con un giro moderno que lo transforma en un bocado irresistible. Con pocos pasos, ingredientes simples y un sabor que conquista a todos, se ganó su lugar entre los favoritos de las cocinas argentinas.