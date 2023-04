El Pollo Vignolo vivió un mal momento en la cancha de Racing: lo fueron a increpar

Los fanáticos se acercaron a insultarlo por sus dichos en contra del penal que Yael Falcón Pérez le cobró a Racing en el clásico de Avellaneda el domingo pasado, que terminó en empate.

“Sos hincha de Boca. Bostero p... Sos el alcahuete de Riquelme”, le gritaron contra el vidrio que impidió alguna agresión mayor.

El filoso comentario del árbitro de Independiente-Racing que incomodó al Pollo Vignolo

Sigue la polémica por el arbitraje de Yael Falcón Pérez en el clásico de Avellaneda, que terminó en empate 1-1.

Luego del penal que sancionó Falcon Pérez, fue entrevistado por el Pollo Vignolo en ESPN y el árbitro dio una sutil respuesta que incomodó al relator.

"¿Quién no se equivocó?", se justificó el árbitro. "Yo he visto jugadores abajo del arco que han tirado la pelota a la segunda bandeja. He visto periodistas que han dicho que Scaloni no podía ser el DT de la Selección o han criticado a Messi", agregó.

También contó la amenazas que recibió por el penal que dio.

"Fueron a la casa de mi madre. Dijeron a qué hora salía mi hijo del colegio. A mi criterio hubo un acierto. Aun así se vive esto. Imagínense en el error. En mi casa hay médicos, abogados, yo soy docente. Todos estudiamos, fuimos a la universidad, nos capacitamos. Creemos en el camino del estudio y de la formación académica para llegar a conseguir cosas en este país tan complejo. Tuvieron que llamar a la policía para sacarlos", dijo Pérez en diálogo con ESPN.