Salió a la luz el duro editorial de Sebastián Vignolo criticando duramente a Alexis Mac Allister

“¿Mac Allister estuvo bien o Mac Allister estuvo mal? ¿Hace bien en irse al Brainton (sic), al Brighton, que no sé ni nombrarlo? Que la verdad, al lado de Boca, con todo respeto, no compite. Al lado de Boca no compite. Yo creo que Mac Allister la primera vez que salga a la cancha va a decir: '¿Es esto?' Ahora, muchachos: ¿La plata hace todo? ¿La plata tiene que manejar tus movimientos? ¿La plata, emocionalmente, es lo que hace feliz a un ser humano? ¿O muchas veces hay que dejarlo de lado y decir 'no, a mí me hace feliz esto'? Que me puteen, que me alienten, me hace feliz esto", dijo en su momento Vignolo.

El jugador hizo una buena carrera el fútbol inglés, es parte de la nómina de los 26 jugadores de Lionel Scaloni y ayer fue quien metió el primer gol para la Selección Nacional, cambiando el rumbo del partido que terminó 2 a - 0, el segundo de Julián Alvárez, clasificando al equipo para los octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

Ayer, el periodista elogió al deportista y celebró el triunfo de la Selección, algo que los usuarios de las redes sociales le cuestionaron.

Periodista fanático de México se burló de Lionel Messi tras errar el penal: "Lo falló Messisito"

Un video del periodista guatemalteco Álvaro Morales, fanático de México, se volvió viral en las últimas por burlarse de Lionel Messi cuando erró el penal ante Polonia. Lo que no tuvo en cuenta "El Brujo", como le dicen, es que el Tri finalmente quedó afuera del Mundial Qatar 2022, por quedar en desventaja en la diferencia de goles con el conjunto polaco pese a que ambas selecciones terminaron con cuatro puntos en el Grupo C.

“Lo falló Messisito ”, dijo con sarcasmo, al mirar el partido de Argentina-Polonia desde un dispositivo móvil mientras se encontraba en el estadio donde México y Arabia Saudita se jugaban el paso a octavos de final.

Luego de la eliminación del Tri, Morales volvió a expresarse en Twitter con críticas al DT Gerardo "Tata" Martino y Messi.

Ante la cantidad de comentarios de argentinos por el posteo y la eliminación de México, el periodista decidió compartir una nueva grabación.

“Quiero decirles a todos mis haters albicelestes que la verdad… no los leo (se ríe), pero gracias por escribir. Los contabilizo con mi equipo de trabajo, me informan que son de ahí. Gracias, todo suma, escriban lo que quieran, no los leo de cualquier manera”.

Con los resultados que se dieron en ambos partidos por el Grupo C, la Selección Argentina jugará los octavos de final contra Australia, mientras que Polonia lo hará frente a Francia, ambos clasificados del Grupo D.