El postre que no vas a dejar de hacer: cómo preparar un volcán de chocolate en casa

Cómo se prepara el volcán de chocolate paso a paso

El procedimiento es similar al de un budín clásico, pero con algunos detalles que marcan la diferencia.

Derretir el chocolate y la manteca Colocar ambos ingredientes en un recipiente apto para microondas o baño maría. Integrar bien hasta lograr una mezcla homogénea y dejar entibiar unos minutos.

Batir huevos y azúcar En otro bol, mezclar los huevos con el azúcar hasta obtener una preparación ligera. No es necesario batir a punto letra, solo integrar bien.

Sumar la vainilla y el chocolate Incorporar la esencia y luego agregar el chocolate derretido, mezclando con movimientos envolventes.

Añadir los ingredientes secos Tamizar la harina, el polvo para hornear y la pizca de sal. Agregar todo a la mezcla y unir sin batir de más para evitar que el budín quede duro.

Volcar la preparación en un molde Enmantecar y enharinar un molde de budín. Colocar la mezcla y alisar la superficie.

Hornear a temperatura justa Llevar a un horno precalentado a 170°C durante 35 a 45 minutos . La clave para un interior más suave es retirar el budín cuando el centro todavía esté ligeramente húmedo: al insertar un palillo, debe salir apenas manchado.

Dejar enfriar antes de desmoldar Esperar unos minutos para evitar que el centro tierno haga que el budín se rompa.

Por qué este budín tiene un centro más suave

El efecto “volcán” no se logra con rellenos ni trucos secretos, sino con dos factores principales:

Mayor proporción de chocolate y manteca , que aportan humedad.

Menor tiempo de cocción, que permite un centro cremoso sin que el budín quede crudo.

Es una versión perfecta para quienes buscan una preparación golosa pero sin complicaciones técnicas. Ideal para acompañar con helado, crema o simplemente disfrutarlo tibio.