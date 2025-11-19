Nuggets de pollo caseros en airfryer: la receta simple para que queden tiernos por dentro y crocantes por fuera

Cómo se arma la mezcla para que los nuggets queden tiernos y con buena forma

El primer paso es cortar la pechuga en trozos y procesarla hasta obtener una pasta homogénea. No debe quedar completamente líquida, sino con una textura firme que permita moldearla con las manos.

Una vez lista la mezcla, se incorpora el huevo, la harina, sal, pimienta y los condimentos elegidos. La harina cumple un rol importante: le aporta densidad al pollo para que no se desarme al momento de armar los nuggets. Si la preparación queda demasiado blanda, se puede sumar un poco más.

Con las manos húmedas, se toman pequeñas porciones y se les da forma ovalada o cuadrada, según la preferencia. La idea es que queden del tamaño de un bocado y de un espesor parejo para que se cocinen de forma uniforme.

Cómo se logra un rebozado crocante sin usar aceite

El rebozado es clave para el resultado final. Una vez formados, los nuggets se pasan por pan rallado, presionando suavemente para que se adhiera bien a la superficie.

Aunque no es obligatorio, un truco muy utilizado es rociarlos con apenas un poco de aceite antes de llevarlos a la airfryer. Esto aporta un dorado más parejo, pero mantiene la preparación dentro de un método de cocción de bajo contenido graso.

Cuál es el tiempo de cocción ideal en la airfryer

Cada airfryer tiene potencias diferentes, pero en la mayoría de los modelos domésticos el tiempo suele rondar entre 10 y 12 minutos a 180°C. A mitad de la cocción, conviene abrir la bandeja y girarlos para que el dorado se distribuya de forma pareja.

El punto justo se reconoce cuando los nuggets están firmes, dorados y con el pan rallado ligeramente crujiente. No es necesario cocinarlos demasiado, ya que podrían secarse.

Con qué se pueden acompañar los nuggets caseros

Al ser un plato versátil, los nuggets pueden servirse con una gran variedad de acompañamientos. Algunas de las opciones más comunes incluyen:

Papas al horno o hechas en airfryer

Puré de papas

Ensaladas frescas

Dips: ketchup, mostaza, mayonesa, barbacoa o salsa de yogur

También funcionan muy bien como parte de una tabla de picada o como alternativa rápida para almuerzos y cenas sin demasiadas complicaciones.